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Hangzhou Lamer Cosmetics дебютировал на InterCHARM 2019

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 11 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущая китайская косметическая компания Hangzhou Lamer Cosmetics Co., Ltd. приняла участие в 28-й выставке InterCHARM (осень) - ведущем мероприятии индустрии косметологии и парикмахерского дела Центральной и Восточной Европы, проходившем с 23 по 26 октября этого года в Москве. В выставке приняли участие 2 035 экспонентов и свыше 3 800 брендов из 33 стран и регионов мира, а также десятки тысяч руководителей косметических предприятий из всех уголков земного шара. Участники мероприятия получили возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам отрасли и разместить собственные заказы.

Exhibition hall of Hangzhou Lamer Cosmetics

Hangzhou Lamer Cosmetics представила н выставке ряд своих брендов, включая YOSH и LOMAPHE. Компания, являющаяся дочерним предприятием британской Lamer Group, также выступает агентом многих известных торговых марок косметики среднего и высокого класса на рынках Китая и Азии. В числе таких торговых марок - британская Royal Apothic, американские Botanical Societies и The Herbiarie. Предприятие располагает обширной командой специалистов по научным исследованиям и комплексной цепочкой поставок, включающей центр НИОКР площадью свыше 6 000 кв.м, возглавляемый ведущими специалистами отрасли, Fenfang Academy с розарием площадью 130 000 кв.м, современным промышленным парком с производственными мощностями, занимающими 100 000 кв.м, и несколько фабрик, оснащенных передовым оборудованием и отвечающих GMP-стандартам очистки класса 100 000. Осуществляя свою деятельность в сегментах парфюмерии, ухода за кожей и декоративной косметики, на протяжении последнего десятилетия Hangzhou Lamer предоставляет десяткам всемирно известных косметических фирм полный спектр сервисов ОЕМ, сохраняя лидерские позиции в отрасли и не уступая ведущим мировым коллегам в вопросах НИОКР.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1025140/Exhibition_hall_of_Hangzhou_Lamer_Cosmetics.jpg

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