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JA Solar поставила высокоэффективные PERC-модули для солнечной станции на Хоккайдо

ПЕКИН (BEIJING), 11 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила об успешной поставке всех PERC-модулей для нужд генерирующего и энергоаккумулирующего объекта мощностью 32 МВт. Объект является одной из крупнейших солнечных электростанций на Хоккайдо и уже успешно подключен к национальной энергосети. Проект представляет собой пример инновационного масштабного применения фотоэлектрических и энергоаккумулирующих технологий, а также важную веху в процессе развития региональной отрасли возобновляемой энергетики.

Станция расположена в прибрежном городе Сибецу на острове Хоккайдо. Холодный, ветреный климат и экстремальные погодные условия региона устанавливают высокие требования к производительности солнечных модулей. Поставленные компанией JA Solar монокристаллические PERC-модули характеризуются отличными показателями механической нагрузки, способностью обеспечивать высокую и стабильную выработку энергии в температурном диапазоне от -40℃ до +85℃, а также функционировать в экстремальных условиях с интенсивной ветровой нагрузкой, низкими температурами и обильными осадками в виде снега. Высокая стойкость к воздействию соли и щелочей предоставляют гарантии стабильной производительности солнечных модулей и высокую окупаемость систем генерирования солнечной энергии в прибрежных районах. По предварительным расчетам, электростанция будет ежегодно вырабатывать 30 000 000 кВт-ч экологически чистой энергии, сокращая выбросы оксида углерода на 24 180 тонн в год.

Объект оснащен аккумулирующей батареей емкостью 10 445 кВт-ч с возможностью саморегулирования, обеспечивающей стабильное функционирование станции в пиковые и внепиковые часы. Система энергоаккумулирования способна с помощью интеллектуальной системы управления регулировать выходную мощность энергии, исходя из локальных потребностей, что позволяет оптимизировать показатели энергопотребления и максимально повышать окупаемость инвестиций.

Глава правления JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: "Аккумулирование энергии играет важную роль в развитии отрасли возобновляемой энергетики. Мы рады совместно с нашими клиентами разрабатывать новые операционные модели, сочетающие технологии выработки и хранения энергии и стимулирующие переход отрасли на более эффективные методы. Являясь крупным поставщиком фотоэлектрических продуктов на японский рынок, JA Solar пользуется признанием и высоким авторитетом местных клиентов как производитель высококачественного оборудования, широко представленного на региональном рынке. Мы с нетерпением ждем возможностей расширить сотрудничество с японскими заказчиками".

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