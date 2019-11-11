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Блокчейн-платформа FLETA официально запустила основную сеть

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 11 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Блокчейн-платформа FLETA 11 ноября официально представила свою основную четь (Mainnet).

Майннет FLETA функционирует в открытом тестовом режиме с июля этого года, сформировав собственную майнинговую экосистему на базе PoF - нового консенсусного алгоритма от разработчиков платформы. Пройдя дополнительные испытания и процесс системной стабилизации, основная сеть FLETA была окончательно запущена в эксплуатацию 1 ноября этого года. Платформа также предоставляет сервис "FLETA Wallet", интегрированный в майннет: с его помощью пользователи могут получать сведения о ежедневных майнинг-вознаграждениях, вносить и снимать со счёта собственные монеты. 

Сеть FLETA, в основе которой лежать пять базовых технологий, продемонстрировала скорость на уровне до 14 000 TPS и продолжительность майнинга одного блока 0,5 секунд, что делает её одним из самых скоростных чейнов в мире. Эти показатели подтверждены результатами тестов, выполненных в октябре 2019 года. FLETA располагает 6 серверами в различных городах мира, включая Париж и Лондон. Исследователи осуществили реальные транзакции и проверили скорость чейна. Это были не обычные лабораторные испытания, а тест в условиях, максимально приближенных к реальной среде обработки блокчейн-транзакций, что и позволило ценить фактическую скорость сети. Ознакомиться с подробными результатами тестирования можно на официальном сайте FLETA.

Кроме того, FLETA отличается поистине безграничной гибкостью, а низкая комиссия обеспечивает платформе высокую практичность. Создатели чейна планируют пригласить к сотрудничеству разработчиков DApp, благодаря чему платформа будет активно использоваться в повседневной жизни. В данный момент, разработчики работают над интеграцией ряда децентрализованных приложений в собственный чейн. включая ИИ-трейдинговую платформу Heart Number, и созданием прикладных сценариев FLETA.

Наиболее показательными из таких сценариев являются система eCRF (управления данными клинических испытаний) на базе блокчейна, а также блокчейн-игры. Первая предотвращает манипуляции с информацией о клинических исследования, тем самым повышая надёжность данных, размещённых в чейне.  Подобный подход обеспечивает эффективное управление данными. Набирают популярность и многочисленные игры на базе FLETA. FLETA CITY SIMULATION, - блокчейн-игра, разработанная создателями платформы, - привлекла около тысячи игроков в ходе запуска тестнета в марте этого года. Посредством разнообразных DApp FLETA стремится возглавить процесс популяризации блокчейн-технологий.

В частности, FLETA обладает уникальной функцией под названием Gateway System. Платформы на базе Ethereum используют токены ERC-20, однако после запуска майннетов эти токены обычно "сгорают" после обмена на монеты основной сети. Однако Gateway System FLETA позволяет обменивать токены на моненты и наоборот, разрешая неограниченную конвертацию токенов ERC-20 на монеты майннета. Эта же функция обеспечивает платформе отличную интероперабельность, поскольку проекты DApp получают возможность использовать оригинальные токены ERC-20 при работе с чейном FLETA. Подобная гибкость и дружественная среда FLETA привлекают многочисленных разработчиков. По прогнозам создателей платформы, в самом ближайшем времени чейн будет активно использоваться самыми разнообразными DApp.

Генеральный директор FLETA Генри Хонг (Henry Hong) отметил: "FLETA - новый блокчейн-майннет с неограниченной гибкостью, низкими комиссионными и высокой скоростью". Он также выразил уверенность в перспективах популяризации блокчейн-технологий, добавив: "Наша платформа может активно применяться для внедрения блокчейн-технологий в повседневной жизни, поскольку является весьма дружественной как для пользователей, так и для разработчиков".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джеймс Сун (James Song), глава департамента глобальных стратегий, FLETA Pte. Ltd., +82 (0)2 3288 9900, +82-10-2973-3610, hello@sendsquare.co

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