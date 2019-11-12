SC 19: Infortrend представит гибкие NAS-системы

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 12 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем хранения данных, представит свои новые системы NAS EonStor CS с горизонтальным масштабированием на международной выставке высокопроизводительных решений для сетевого взаимодействия, хранения и анализа данных SC 19 (стенд 1695, 18-21 ноября). EonStor CS могут достигать производительности свыше 100 ГБ/с и емкости в 100 ПБ, благодаря чему данные системы идеально подходят для НРС (высокопроизводительных вычислений), предполагающих обработку массивных объемов информации.

Спрос на НРС на сегодняшнем рынке стремительно растет, подстегиваемый насущной потребностью создавать вычислительные решения для самых различных сценариев - точной медицины, умных городов, возобновляемой энергии и других управляемых данными приложений.

В ходе выставки SC 19 компания Infortrend планирует представить масштабируемые системы NAS EonStor CS с возможностью повышения показателей производительности и емкости путем добавления новых узлов, что позволяет удовлетворять потребности информационно емких приложений. Системы CS также поддерживают функции пропорционального масштабирования с возможностью установки до 84 дисков. Благодаря своей непревзойденной гибкости с производительностью до 100+ ГБ/с и емкостью до 100+ ПБ, эти системы способны идти в ногу с темпами расширения вашего бизнеса.

Кроме высокой производительности и гибкости, EonStor CS обеспечивают полную защиту данных и их абсолютную конфиденциальность. Во избежание потери информации CS поддерживает механизм защиты от диска до кластера. При отказе одного из элементов данные не утрачиваются, а производительность системы не страдает. Более того, CS поддерживает как технологию SED (самошифрующиеся диски), так и WORM (однократной записи и многократного считывания), что позволяет эффективно предотвращать несанкционированные операции с данными.

Еще одним интересным продуктом Infortrend на предстоящей выставке станет EonStor GS Gen2- унифицированное хранилище 4U с 60 дисковыми отсеками и поддержкой FC-соединения 32 ГБ. Эта высокоскоростная система с высокой плотностью данных ориентирована на обработку больших объемов информации с одновременным обеспечением надежной и оперативной передачи данных.

Узнайте больше о NAS-системах с горизонтальным масштабированием EonStor CS

Узнайте больше о EonStor GS Gen2

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Стенд 1695

Выставочный комплекс Colorado Convention Center в Денвере

С 18 по 21 ноября 2019

https://www.infortrend.com/us/event/2019/sc19show

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.