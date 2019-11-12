Депутаты Госсовета РТ выступили за укрепление первичного звена онкологической службы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Республики Татарстан отметили необходимость укрепления первичного звена онкологической службы. Во вторник, 12 ноября, состоялось заседание Комитета по социальной политике, на котором парламентарии рассмотрели вопросы организации онкологической помощи в Татарстане, а также ряд республиканских и федеральных законопроектов.

По вопросу организации онкологической помощи в Республике Татарстан выступил заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Он обратил внимание, что в республике темпы заболеваемости онкологией увеличиваются, так, за последние 11 лет в республике прирост составил 39%. Такие показатели, пояснил замминистра, в первую очередь, связаны с высоким качеством выявления заболеваний. В 2018 году количество впервые выявленных случаев составило более 16 тыс. Важно, что каждый год отмечается увеличение первичновыявленных случаев злокачественного образования.

"Работа онкослужбы выстроена таким образом, что по каждому из районов ведется очень четкая статистическая выборка и по показателям смертности, и заболеваемости. Сегодня каждый 35-й житель республики состоит на учете, тогда как по итогам 2015 года – каждый 42-й. Тому причин может быть много. Если мы говорим про заболеваемость, то среди причин – увеличение продолжительности жизни населения, совершенствование диагностической базы в Татарстане", – отметил Владимир Жаворонков и сообщил, что в настоящее время в регистре значатся 115 тыс. пациентов с диагнозом "рак".

Заместитель министра здравоохранения РТ акцентировал внимание, что за последние годы стали более доступными методики лечения, благодаря которым удалось значительно увеличить продолжительность жизни онкобольных, а также увеличить долю пациентов, у которых злокачественные образования выявляются на ранних стадиях. В 2018 году все обязательства по национальному проекту "Здоровье" онкослужбой республики были выполнены.

В структуре заболеваемости в 2018 году на первом месте злокачественные новообразования кожи (13,3%), на втором месте – толстого кишечника (13,2%), на третьем – молочной железы (11,3%).

Владимир Жаворонков сообщил, что в Набережных Челнах началось строительство полноценного онкологического диспансера, где будут представлены все виды диагностики и терапии, включая хирургию, лучевую и химиотерапию. В Альметьевске состоится открытие радиологического центра.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открытие девяти центров амбулаторной онкологической помощи в восьми муниципальных образованиях республики, где будет обеспечена своевременность и комфортабельность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.

По итогам 2018 года 16% злокачественных образований были выявлены при диспансеризации, 79,6% из которых – на ранней стадии. Выявление на ранней стадии на 85-95% обеспечивает вероятность полного излечения.

"Диспансеризация представляет собой единственный инструмент повышения выявляемости на злокачественные образования именно на ранней стадии", – подчеркнул Владимир Жаворонков. Он также высказался о необходимости создания программы по ресурсному оснащению медицинских организаций первичного звена.

"Очевидно, что если "первичка" будет максимально укомплектована оборудованием, то и пациенты будут диагностированы на более ранних стадиях", – обозначил важность укрепления первичного звена заместитель министра здравоохранения.

В обсуждении приняли участие депутаты Андрей Кондратьев, Рустам Мухамадеев, Владимир Вавилов, Фанис Нурмухаметов, Артем Прокофьев, Владимир Чагин и другие.

Депутаты посетовали на формальный подход к проведению медицинского осмотра в ряде предприятий республики, а также высказались о необходимости усиления пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, говоря о важности развития "промышленной медицины", отметила, что одно из заседаний при уполномоченном при президенте РТ по защите прав предпринимателей с участием представителей бизнеса можно было посвятить теме охраны здоровья граждан с тем, чтобы заинтересовать руководителей предприятий заботиться о здоровье работников.

Члены Комитета приняли постановление, в котором Кабинету Министров РТ предложено принять меры по решению вопроса о финансировании мероприятий по организации и оснащению центров амбулаторной онкологической помощи, Министерству здравоохранения РТ – рассмотреть возможность укомплектования медицинских организаций первичного звена врачами-онкологами.

На заседании было рассмотрено предложение Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ о внесении изменений в Государственную программу "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 – 2020 годы", а также республиканский законопроект о внесении изменения в закон РТ "О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в Республике Татарстан", который предусматривает дополнение новым полномочием Кабинета Министров РТ в части утверждения порядка разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Татарстана; республиканский законопроект "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Татарстан", который устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, исполнительными органами государственной власти РТ и органами МСУ в РТ.