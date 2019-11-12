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Руководители IMS вновь становятся основными владельцами компании

МАЙАМИ (MIAMI), 12 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Internet Media Services (IMS) и Sony Pictures Television заключили соглашение о приобретении контрольного участия в капитале специалиста по цифровой рекламе со штаб-квартирой в Майами. После одобрения сделки контролирующими органами руководители IMS Гастон Таратута (Gaston Taratuta) и Игнасио Видагурен (Ignacio Vidaguren) станут мажоритарными владельцами компании с правом оперативного управления ее деятельностью. Sony Pictures Television сохранит за собой статус миноритарного акционера.

IMS SIN TAGLINE

Sony Pictures Television приобрела контрольный пакет акций IMS в 2015 году. В рамках совместной деятельности компания заключила сделку поглощения Httpool - предприятия, аналогичного IMS и осуществляющего свою деятельность в Европе и Азии. Компания развивалась и расширялась за счет новых приобретений и процессов органического роста.

На сегодняшний день, IMS работает на 34 рынках мира, представляя более 15 партнеров, включая witter, Spotify, Snapchat, LinkedIn, Facebook, TikTok, EA, Twitch и т.д. 

"Sony - потрясающий партнер. Благодаря их мощной поддержке на протяжении всех этих лет нам удалось расширить свое присутствие в северных регионах на 200%, - прокомментировал Гастон Таратута. -  Мы видим перспективы для дальнейшей географической экспансии и расширения ассортимента продуктов, что позволит нам укрепить собственные стратегические позиции в качестве международного предприятия, предоставляющего возможности Кремниевой долины участникам развивающихся и пограничных рынков, выступая их эксклюзивным партнером по продаже рекламы".

Условия сделки не разглашаются.

О компании Internet Media Services

Internet Media Services (IMS) - ведущая компания сферы цифровых коммуникаций и маркетинга, содействующая быстро развивающемуся бизнесу в вопросах расширения рыночного присутствия. Посредством собственной эксклюзивной экосистемы коммерческих альянсов IMS помогает брендам-рекламодателям достигать новых уровней привлекательности и роста. Ведущие мировые организации, в числе которых LinkedIn, Spotify, Twitter, Warner Music, TikTok, Twitch, EA Games, Verizon Media, Snapchat, Facebook и многие другие, заключают с IMS эксклюзивные партнерские соглашения для укрепления своих позиций в Латинской Америке, Европе и Азии. Головной офис компании расположен в Майами, а представительства работают в Бразилии, Мексике, Аргентине, Колумбии, Чили, Панаме, Перу, Эквадоре, Уругвае, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии, России, Индии, Гонконге, Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Чехии, Хорватии, Греции, Венгрии, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Словакии, Украине, Индонезии и Малайзии.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.imscorporate.com.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/713864/Logo_IMS_SinTag_Logo.jpg

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