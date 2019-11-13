Проект Yili Future Intelligence and Health Valley ориентирован на развитие здравоохранения

ПЕКИН (BEIJING), 13 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Китайский гигант молочной промышленности, компания Yili Industrial Group в воскресенье представила проект "Yili Future Intelligence and Health Valley" (Долина будущего интеллекта и здоровья Yili), ориентированный на развитие региональной отрасли здравоохранения. Презентация состоялась в столице автономного района Внутренняя Монголия городе Хух-Хото.

Проект предполагает создание масштабного интеллектуального комплекса с интеграцией промышленной, городской и туристической инфраструктуры в целях формирование комфортной среды для жизни.

Начальная площадь реализации проекта составляет 15 000 му (15 му = 1 га). Основой промышленной инфраструктуры долины станет производство молочной продукции. Проект будет осуществляться в согласовании с общими планами регионального развития, что позволит сформировать комплексную отраслевую экосистему, объединяющую в себе промышленные объекты, вузы, исследовательские учреждения, объекты культуры и туризма, частные предприятия и жилые микрорайоны.

Согласно плану создания долины, инвестиции в первый этап реализации проекта должны дать толчок притоку как минимум 240 млрд юаней экономических вливаний в индустриальную цепочку и позволят создать около 60 000 новых рабочих мест, что поспособствует целевой борьбе с бедностью в регионе.

Вице-президент Народного правительства АР Внутренняя Монголия Ай Лихуа (Ai Lihua) высоко оценил перспективы проекта, назвав его важным шагом вперед в комплексной модернизации промышленного производства, направленной на создание в регионе целого ряда высококлассных образцово-показательных предприятий.

По словам главы правления Yili Group Пань Гана (Pan Gang), компания планирует объединить свои усилия в международными партнерами и использовать преимущества промышленных кластеров для формирования экологичной, умной, дигитализованной и интернациональной экосистемы долины, возрождения китайской молочной промышленности и содействия реализации глобальных инициатив в сфере здравоохранения.

На церемонии запуска проекта Yili Group подписала соглашение об отраслевом сотрудничестве с международными партнерами. Документ должен дать новый стимул высококачественному развитию экономики Внутренней Монголии.

Yili Future Intelligence and Health Valley станет новой "Кремниевой долиной" для глобальной медико-фармацевтической отрасли, положит начало возрождению китайской молочной промышленности, обеспечит первоклассное экономическое развитие автономного района и возглавит процесс модернизации мировой индустрии здравоохранения.

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