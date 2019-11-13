Участники GITEX 2019 использовали свыше 1 000 кв.м светодиодных панелей LED

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 13 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- После успешного участия в прошлогодней сессии технологической выставки GITEX компания Absen (код SZSE: 300389) стала звездой мероприятия и в этом году. Huawei, STC, TRA, Etisalat и другие ведущие компании мира использовали светодиодное оборудование Absen в дизайне своих выставочных стендов. В общей сложности свыше 1 000 кв.м дисплеев Absen украшали стенды компаний-экспонентов, создавая визуальные акценты, привлекая посетителей и формируя запоминающиеся образы брендов.

Saudi Telecom Company (STC) представила свои цифровые решения под объединенным названием "Tomorrow's Solutions, Today" ("Решения завтрашнего дня - уже сегодня"). Большой прозрачный экран был интегрирован в дизайн выставочного стенда компании. На светодиодной видеостене с шагом пикселя 3,9 мм демонстрировался контент, посвященный преимуществам бренда и теме мероприятия. На потолке своего стенда компания STC установила светодиодные панели 4,8 мм, создав тем самым потрясающий эффект погружения.

Фронтальную часть стенда Службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (TRA) украшали два огромных волнообразных светодиодных баннера. Эти потрясающие экраны размером 144 м х 2 м были изготовлены из светодиодных панелей Absen 2,9 мм, как нельзя лучше демонстрируя стремление организации содействовать делу цифровой трансформации ОАЭ. Яркие цвета и высококачественные изображения обеспечили экспозиции TRA под тематическим названием "Where Technology Meets Future" ("Там, где технологии встречаются с будущим") необычайную визуальную выразительность. На колонне внутри стенда были установлены четыре светодиодных дисплея 2,9 мм от Absen. Подобная четырехсторонняя светодиодная видеостена стала еще одним акцентом экспозиции, подарив посетителям поистине незабываемые впечатления.

Компания Huawei, ведущий международный провайдер решений в сфере информатики и коммуникационных технологий (ИКТ), в очередной раз воспользовалась услугами Absen, чтобы продемонстрировать свои решения для экосистемы умного города и 5G в самом выигрышном свете. С этой целью разработчик использовал панели Absen Acclaim A27. При создании модели интеллектуального центра управления транспортом был применен экран 1,5 мм, а еще один дисплей 2,5 мм использовался в конструкции интеллектуального центра управления "видео-мозгом". Панели линейки Absen A27 имеют размер 27,5" и аспектовое отношение 16:9, что в сочетании с модульным дизайном и комбинацией технологий LCD и LED делает их идеальным решением для корпоративных систем, предприятий розничной торговли и аппаратных помещений.

Эмиратская телекоммуникационная компания Etisalat также использовала светодиодное оборудование Absen для обустройства роботизированной 3D-видестены на своем выставочном стенде. Все модули экрана функционировали независимо друг от друга, создавая уникальный и мультисенсорный трехмерный видеоэффект.

Дополнительные светодиодные экраны были установлены на входах и выходах, а также в залах выставки - на них транслировались рекламные ролики и отображалась информация о мероприятии.

"GITEX Technology Week - крупнейшая выставка ИТ-индустрии на Ближнем Востоке, а также самое внушительное собрание новейших аудиовидеотехнологий, - прокомментировал региональный директор Absen в странах Персидского залива Джет Лью (Jet Liu). - Светодиодные технологии - это, без сомнения, идеальное цифровое решение для демонстрации контента, обладающее такими исключительными преимуществами, как высокая яркость, точная цветопередача и способность создавать гибкие дисплеи большого формата. Мы рады, что наши партнеры в очередной раз отдали предпочтение LED-продуктам Absen для создания надежных цифровых решений, удовлетворяющих потребностям собственных клиентов".