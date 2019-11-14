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Открыта регистрация на Европейский саммит SAF®-2020, который пройдет 8-12 июня в Гааге

Крупнейшая в Европе конференция специалистов по SAFe ориентирована на реализацию инициатив в сфере повышения эффективности бизнеса и согласование корпоративных стратегий

БОУЛДЕР (BOULDER), Колорадо, 14 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Scaled Agile, Inc., провайдер ведущего мирового фреймфорка SAFe®, повышающего оперативность бизнеса, сегодня сообщила о начале регистрации участников европейского саммита SAFe-2020®, который состоится 8-12 июня в рамках Всемирного форума в Гааге. Мероприятие станет крупнейшим в Европе собранием отраслевых специалистов, ориентированным исключительно на Scaled Agile Framework® (SAFe) и сообщество профессионалов, применяющих данную технологию на практике.

Registration is open for the 2020 European SAFe Summit at europe.safesummit.com

 

Третий ежегодный Европейский саммит SAFe - всеобъемлющее мероприятие, которое будет интересно всем участникам отрасли: техническим и коммерческм специалистам, инструкторам и коучам, руководителям предприятий и партнерам Scaled Agile. Один из дней в программе мероприятия будет посвящен партнерам. Основная двухдневная конференция с профессиональными докладчиками и различными сценариями будет ориентирована на актуальный для региона контент.

Участники мероприятия получили возможность приобрести новые навыки, обменяться опытом, пообщаться с коллегами и инфлюенсерами. Программа конференции включала семь презентаций практических кейсов, позволивших гостям мероприятия лично ознакомиться с возможностями использования SAFe в сфере эффективного создания потребительской ценности и повышения бизнес-результатов.

"Ускоренное внедрение SAFe по всему миру продолжает стимулировать эволюцию и развитие этой конференции, - отметил создатель SAFe и глава Scaled Agile, Inc. Дин Леффингуэлл (Dean Leffingwell). - В этом году мы сделали акцент на организациях, способных использовать возможности SAFe 5.0 для реализации инициатив по повышению адаптивности бизнеса, способных помочь им успешно реформировать организационную структуру, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям на рынке, мотивировать и удерживать сотрудников путем создания современного рабочего пространства".

Программа Европейского саммита SAFe-2019 включала три ключевых мероприятия:

9 июня, Партнерский день
Однодневное мероприятие, предназначенное исключительно для партнеров Scale Agile, посвящено вопросам успешной поддержки и внедрения продуктов и сервисов SAFe. Повестка дня Партнерского дня включает новый, динамичный контент, помогающий партнерам с успехом развивать собственный бизнес в сфере SAFe.

10 – 11 июня, основная конференция
В программу двухдневного мероприятия войдут доклады от ведущих отраслевых специалистов, технические сессии, анализы клиентских кейсов, блиц-выступления и разнообразные возможности для общения с коллегами. Восемь основных направлений конференции включают:

  • Экономичное управление портфелем предприятия
  • Коммерческая и операционная гибкость
  • Создание и внедрение корпоративных решений
  • Создание и внедрение гибких продуктов
  • Оперативность командной работы и выполнения технических задач
  • Руководство и центр непрерывного обучения
  • Прикладное применение SAFe
  • Клиентские кейсы SAFe

12 июня, специализированные семинары
Программа специализированных конференций продолжительностью в пол-дня предоставит углубленные практические знания участникам конференции, стремящимся повысить собственную компетенцию и ознакомиться с наиболее актуальными возможностями и проблемами, связанными с практическим применением SAFe. В число основных тем для обсуждения войдут:

  • Создание и внедрение корпоративных решений: формирование по-настоящему больших систем с использованием SAFe
  • Введение в принципы экономичного управления портфелем
  • Ознакомление со средствами системной инженерии
  • Лидеры Lean-Agile
  • Внедрение гибких продуктов и управление решениями
  • Повышение эффективности вашего бизнеса

В рамках основной конференции будет проходить выставка решений от партнеров Scaled Agile, ориентированная на участников, нуждающихся в консалтинге, обучении или платформенных разработках. Данная экспозиция сделает выставку единственным европейским мероприятием, направленным исключительно на сообщество SAFe.

Зарегистрироваться для участия в выставке можно на веб-сайте europe.safesummit.com .

О компании Scaled Agile, Inc., провайдере фреймфорка SAFe®

Scaled Agile, Inc. является провайдером ведущего мирового фреймфорка SAFe®, ориентированного на повышение гибкости бизнеса. Посредством сервисов обучения и сертификации, глобальной партнерской сети и растущего сообщества, включающего свыше 500 000 квалифицированных специалистов, Scaled Agile помогает предприятиям наращивать эффективность собственной деятельности, превращая оперативность в понятную концепцию корпоративной культуры и создавая ценность для клиентов, извлекая выгоду из появляющихся возможностей и повышая результативность бизнеса. Scaled Agile является членом-спонсором корпоративной благотворительной инициативы и общественного движения Pledge 1%. Больше информации - на scaledagile.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1028615/Scaled_Agile_2020_European_SafeSummit_Social.jpg

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