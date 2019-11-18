Отрасль социальных предприятий Китая открывает возможности перед уйгурами и тибетцами

ГОНКОНГ (HONG KONG), 18 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Таши Янзом (Тashi Yangzom), основатель тибетского чайного бренда NIDUMA, и Мевлан Турак (Mewlan Turaq), создатель уйгурской торговой марки сувениров RUMI, формируют новую нишу в туристической отрасли. Воодушевленные развитием китайских технологий мобильных платежей, они успешно сочетают основы региональной культуры и религии с бизнесом, создавая уникальную и инновационную модель социальных предприятий с целью повышения уровня занятости местных женщин и решения проблемы бедности.

Концепция социального предприятия зародилась в Европе в 70-х годах прошлого столетия. Эта концепция внесла заметный вклад в преобразование системы соцобеспечения, создание рабочих мест, национальное единство и формирование общественного капитала, социокультурное развитие регионов, постепенно став важным элементом обеспечения устойчивого социального развития.

В сегодняшнем Китае социальные предприятия достигают своих целей в самых разнообразных аспектах, включая снижение уровня бедности, повышение культуры общества, расширение доступа к образованию, развитие местных общественных структур, формирование профессиональных навыков и т.д.

По данным <Отчета о результатах исследования китайской отрасли социальных предприятий и социальных инвестиций за 2019 год>

36,2% социальных предприятий уже достигли финансового баланса

20,5% социальных предприятий в 2017 году задекларировали избыточный доход