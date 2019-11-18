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BOSAGORA и KoSAC представили Defora - платформу для совместного приятия решений

ЦУГ (ZUG), Швейцария и СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 18 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- BOS Platform Foundation (BPF) и компания Korea Smart Authentication Corp (KoSAC) провели демонстрацию инновационного решения Deforaориентированного на оптимизацию процессов управления и совместного принятия решенийМероприятие состоялось во вторник, 12 ноября 2019 года, на территории Campus Biotech в Женеве.

BOSAGORA and KoSAC showcased a collaborative decision making platform

В демонстрации приняли участие почти 60 представителей самых различных отраслей, включая банковское дело, образование, местное самоуправление и международные организации. Докладчики из BPF и KoSAC рассказали о возможностях своих проектов в аспекте положительного изменения всеобщего восприятия процессов управления и принятия более эффективных коллективных решений. 

По словам основателя BPF Сержа Комароми (Serge Komaromi), Defora является инновационным решением для оптимизации управленческой деятельности в организациях и сообществах, отличающимся высокой эффективностью и гибкостью.

"Для нас большая честь провести нашу первую презентацию в Женеве - на родине великого Жан-Жака Руссо, чья концепция "единой воли" по сей день продолжает вдохновлять людей. Сегодня идею "единой воли" можно соотнести с коллективным разумом - тем, к чему стремится наш проект. Мы остановили свой выбор на Женеве по многим причинам. Но решающую роль сыграл тот факт, что город является штаб-квартирой для многочисленных международных организаций и НПО, решения которых оказывают непосредственное влияние на миллионы людей по всему земному шару", - прокомментировал г-н Комароми.

О фонде BOS Platform Foundation

BOS Platform Foundation - некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Цуге, реализующий проект блокчейна 2.0 под названием BOSAGORA. Это первый корейский проект ICO с участием представителей более чем 90 стран мира. Инициатива направлена на создание платформы для разработки децентрализованных приложений, а также реализации экологически устойчивых проектов из всех уголков земного шара с применением передовых блокчейн-технологий.

О компании Korea Smart Authentication Corp

KoSAC южнокорейский стартап с головным офисом в Сеуле, специализирующийся на разработке технологических решений для защиты персональных данных. Компания является создателем Defora - платформы для создания оптимизированных решений с использованием запатентованной технологии цифровой идентификации личности на базе сверхсовременного алгоритма гомоморфного шифрования.

Defora Logo

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1030558/Defora_Logo.jpg
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1030557/BOSAGORA_and_KoSAC.jpg

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