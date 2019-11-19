Linglong Tire и "Ювентус" продлевают свое сотрудничество еще на три года

ЧЖАОЮАНЬ (ZHAOYUAN), Китай, 19 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Linglong Tire и футбольный клуб "Ювентус" сообщили, что Linglong останется официальным международным партнером клуба до 2022 года. С момента заключения соглашения о сотрудничестве 1 февраля 2018 года, партнеры прошли поистине потрясающий путь. При партнерской поддержке Linglong Tire "Ювентус" завоевал два чемпионских титула в Серии А, выиграл Кубок Италии по футболу и стал триумфатором Суперкубка Италии по футболу.

Тесное сотрудничество уже принесло пользу обеим сторонам, и партнеры планируют углублять совместную деятельность.

"Мы рады продолжить успешное сотрудничество с Linglong Tire, - отметил коммерческий директор легендарного клуба Джорджио Риччи (Giorgio Ricci). - Это взаимовыгодное партнерство дало стимул для дальнейшего развития обоих брендов посредством целого ряда потрясающих активностей. Мы с нетерпением ждем возможности расширить наше взаимодействие и подарить нашим поклонникам еще больше незабываемых впечатлений".

"На протяжении последних лет "Ювентусу" и Linglong удалось развить отличные партнерские и теплые дружеские взаимоотношения, - прокомментировал глава правления Linglong Ван Фэн (Wang Feng). - При поддержке громадной лояльной фан-базы клуба по всему земному шару нам сформировать весьма положительный имидж бренда и повысить объемы продаж. Сегодня у нашей продукции получилось множество поклонников по всему миру. Продление партнерского соглашения является результатом высокой степени единства и стремление обеих сторон к профессионализму. Именно поэтому, начиная с сегодняшнего дня и до 2022 года, мы продолжим вместе с "Ювентусом" удивлять и дарить еще большее удовольствие поклонникам спорта и нашим потребителям во всех уголках планеты".