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Эксперты Google рассказали о поисковых трендах в культуре и туризме

Санкт-Петербург, 19 ноября. В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума спикеры компании Google отметили феноменальный рост интереса к культуре и рассказали о предпочтениях миллениалов при планировании путешествий.

Google фиксирует растущий интерес к сфере культуры по всему миру — ежемесячно поступает более 500 млн запросов на эту тему. Об этом сообщила глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Россия и страны СНГ) Дона Раз Леви.

"Пользователи по всему миру стали делать больше запросов, связанных с культурой, — их количество превышает 500 млн в месяц. Интерес растет феноменальными темпами", — сказала она в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума на секции "Массовые коммуникации".

Представитель корпорации рассказала об успешных процессах цифровизации мирового культурного наследия в рамках проекта Google Arts and Culture. В нем принимают участие более 2 тыс. культурных институтов, музеев и других партнеров по всему миру, в том числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Лувр, Версаль.

В дискуссии приняли участие, в том числе, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, режиссер и художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Эксперты обсудили интерес массовой аудитории к теме искусства, а также роль новых технологий в повышении доступности и восприятии мирового культурного наследия.

На сессии "Сити-брейк: как миллениалы "взламывают" города" директор по стратегическим партнерствам Google Ольга Суслова рассказала о том, что интересует путешественников-миллениалов: "Первое, чего хотят молодые путешественники, приехав в новый город, — жить как местные. Чаще, чем рестораны, ищут супермаркеты. В Москве, например, запрос supermarket на английском языке уже обогнал прошлогодних лидеров restaurants и hotels. Они [миллениалы] готовят сами у себя дома и очень активно ходят в обычные магазины за местными продуктами", — рассказала эксперт.

Туристы часто обращают внимание на общественное мнение при выборе мест для посещения. Отзывы в сервисе Google Карты входят в топ-10 иностранных запросов. Поэтому очень важно, чтобы каждое место, которое может привлечь внимание туриста, было нанесено на карты.

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