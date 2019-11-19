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Supermicro представляет передовой портфель современных систем НРС на конференции SC19

Компания привезла на крупнейшую в мире встречу экспертов по суперкомпьютерам свои новейшие разработки в сфере НРС, включая Petascale All-Flash NVMe, BigTwin™, SuperBlade®, и ИИ-системы глубокого обучения, оптимизированные под графические процессоры NVIDIA

ДЕНВЕР (DENVER), 19 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания  Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, представляет самый широкий в отрасли выбор систем для высокопроизводительных вычислений (HPC) на выставке SuperComputing 2019 (SC19) (стенд №1211), проходящей 18-21 ноября на территории Colorado Convention Center. Кроме демонстраций новейших решений компания также организует ряд докладов и дискуссий с участием лидеров отрасли, включая представителей Intel, NVIDIA и AMD.

Supermicro предлагает широкий спектр передовых НРС-систем, оптимизированных под нужды конкретного программного обеспечения, хранения данных, а также параметры мощности/охлаждения, ускоряя тем самым внедрение комплексных проверенных практикой решений для высокопроизводительных вычислений. 

"Технологический прогресс в сферах HPC, искусственного интеллекта, аналитики данных и машинного обучения стимулирует рост потребностей в вычислительных ресурсах, и наша компания активно работает над созданием инновационных решений, адаптированных под нужды наших клиентов, - прокомментировал президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). -  Мы вкладываем значительные усилия и средства в разработку платформы Resource-Saving Architecture™, способной помочь пользователям в вопросах экономии энергии и сокращения эксплуатационных затрат, а также предоставляющей возможность заменять критически важные компоненты и повторно использовать различные функциональные узлы в многократных циклах обновления, что приводит к заметному сокращению объемов IT-отходов и снижению нагрузки на окружающую среду (TCE)".

Supermicro представляет расширенный ассортимент решений для хранения данных на базе NVMe (Non-Volatile Memory Express) нового поколения, включая 1U Ultra DP SuperServer с 12 дисководами NVMe/SAS/SATA и сбалансированной архитектурой с поддержкой шести дисков для каждого процессора Intel® 2nd Generation Xeon ® Scalable. 1U Ultra SuperServer® обеспечивает высочайшую производительность и максимальную гибкость высоплотного хранения данных, что делает этот сервер идеальным решением для критически важных корпоративных прикладных сценариев.

В ассортимент передовых лезвийных систем от Supermicro входят новейшие продукты SuperBlade® с одно-, двух- и четырехгнездовыми лезвийными серверами, поддерживающими 205-ваттные процессоры, NVMe, коммутаторы 100G EDR InfiniBand, Ethernet-коммутаторы 25G/10G, графические процессоры, резервные источники питания АC/DC и модули Battery Backup (BBP®). Эти системы - идеальный вариант для корпоративной, облачной среды и прикладных сценариев НРС. Для высокопроизводительных вычислений критическое значение имеет плотность данных, которую способны обеспечить системы SuperBlade (лезвийные серверы формата "10 x 4 гнезда", "20 x 2 гнезда" или "20 x 1 гнездо" способны содержать до 40 ЦП и 40 ГП в форм-факторе 8U).

Компания Supermicro представляет самый широкий ассортимент ГП-серверов, оптимизированных под рабочие нагрузки ИИ, глубокого обучения и НРС, включая полный спектр форм-факторов от 1U до 10U с поддержкой от 1 до 20 ГП Nvidia в одной системе.  Supermicro разработала ряд специализированных систем для специфических сценариев ИИ. В их числе - оптимизированные модели, обладающие высочайшими параметрами производительности и пропускной способности для прикладных программ глубокого обучения.

Supermicro представила многоузловую линейку Twin, удовлетворяющую потребности в плотности и совместном использовании ресурсов в среде НРС. Новая линейка многоузловых устройств BigTwin™ от Supermicro обеспечивает оптимальные показатели плотности, совместного использования ресурсов и производительности для вычислительных процессов нового поколения. Новейшее пополнение в этой линейке - BigTwin EDSFF E1.S, - представляет собой систему 2U с четырьмя двухпроцессорными узлами и поддержкой до 10 дисков EDSFF (E1.S) на каждый узел. Система способна работать с процессорами мощностью до 205 Вт. Серверы H12 BigTwin оптимизированы под новый уровень интеграции и высочайшие показатели производительности современных дата-центров с использованием процессоров AMD EPYC™ 7002.  Пользователи могут рассчитывать на повышенную производительность, удвоенное число ядер по сравнению с предыдущим поколением А+, а также на четырехкратное повышение пикового показателя GFLOPS из расчета на каждое гнездо. 

Сложность приложений высокопроизводительных вычислений повышается с каждым днём, поскольку именно они открывают пути для важных научных открытий. Прикладные сценарии НРС, особенно в рамках проектов с большими объемами данных, способны создавать значительные сложности с точки зрения среды эксплуатации (мощность и охлаждение).  В ассортименте Supermicro представлен расширенный спектр серверов с жидкостным охлаждением на базе технологии Asetek, успешно решающих подобные проблемы в условиях высоких рабочих нагрузок современных дата-центров НРС.

Для получения дополнительной информации о решениях Supermicro для высокопроизводительных вычислений см. веб-сайт www.supermicro.com.

О компании Super Micro Computer, Inc.   

Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1031631/supermicro.jpg  

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