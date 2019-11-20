Приложения мобильного банкинга занимают ведущие позиции по лояльности пользователей

САН-ФРАНЦИСКО, БЕРЛИН, а также ТОКИО, 20 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Adjust , лидер отрасли измерения данных мобильных приложений, а также кибербезопасности и предотвращения мошенничества, сегодня совместно с App Annie, лидером в области данных о состоянии рынка и аналитики мобильной индустрии, опубликовал «Отчет о мобильных финансах за 2019 год». Основной акцент в отчете сделан на рынки с высокими темпами роста банковских приложений. Кроме того, даются ориентиры и метрики, на которые следует равняться маркетологам, если они хотят привлекать и удерживать ценные аудитории.

В этом общемировом отчете — составленном на основе внутренних данных Adjust и App Annie за период с 1 января по 30 июня 2019 года — проанализировано свыше 90 приложений из 36 стран.

Мировое лидерство по использованию финансовых приложений принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому региону, но впечатляющий рост ждет и западные рынки

Благодаря подъему таких суперприложений, как WeChat и Alipay, загрузки финансовых приложений в Азии всего за 4 года выросли почти в 4 раза. Загрузки подскочили с 383 млн в 2014 году до 1,84 млрд в 2018 году.

В Европе и Северной Америке приложения находятся на ранних стадиях динамичного роста. Этот мощный импульс, подогреваемый растущим интересом потребителей к чисто мобильным банкам и к четким и отлаженным финансовым услугам, наводит на мысль о том, что эти регионы находятся на «пороге экспоненциального роста».

«За последние четыре года финансовые приложения сделали гигантский рывок, — говорит Пауль Х. Мюллер (Paul H. Müller), соучредитель и главный технический директор Adjust. — Но внушительные показатели загрузок не всегда влекут за собой рост лояльности. Главное здесь, опираясь на аналитику, предугадывать потребности пользователей, определять и таргетировать отдельные их сегменты, а также выстраивать глубокие и прочные взаимоотношения с каждым отдельным клиентом».

Финансовые приложения удерживают пользователей всерьез и надолго

Почти треть (32%) пользователей возвращаются к приложению в первый день, а 15% продолжают использовать его и на 30-й. Среди 15 категорий банковские приложения уверенно занимают третье место, уступая по показателю удержания на 30-й день только категориям «Новости» (18%) и «Музыка» (17%).

В целом, в отличие от многих других категорий, банковские приложения показывают гораздо более стабильные результаты и не подвержены таким колебаниям. Кривая удержания банковских приложений открывает широкие возможности для повторного вовлечения и ретаргетинга на ранних стадиях жизненного цикла тех пользователей, которые проявляют признаки того, что могут уйти.

Платежные приложения подстегивают новую волну финансовых инноваций

Рост платежных приложений впечатляет. Но умеренные показатели удержания пользователей дают основание полагать, что для активизации и мотивации аудиторий маркетологам не помешало бы задействовать больше каналов и подходов. Анализ показателей удержания в 15 категориях приложений показывает, что платежным приложениям есть куда расти.

«Наблюдаемые сейчас темпы роста и показатели удержания финансовых приложений говорят о том, что мобильные приложения на деле становятся каналом управления деньгами, — говорит Даниэль Левитас (Danielle Levitas), исполнительный вице-президент App Annie по глобальному маркетингу и аналитике. — Выиграют в итоге те издатели, которые предложат клиентам простой процесс ознакомления с приложением, интуитивный пользовательский интерфейс и индивидуальный подход».

Другие данные и основные выводы исследования, а также более подробные сведения о платежных приложениях Азиатско-Тихоокеанского региона можно посмотреть в полной версии отчета, загрузив его по этой ссылке.

О компании Adjust

Adjust — лидер отрасли измерения данных мобильных приложений, кибербезопасности и предотвращения мошенничества. Родилась компания в самом сердце становления мобильной индустрии, а движущей силой ее развития стала увлеченность технологиями. На сегодняшний день по всему миру открыто 15 офисов компании.

Adjust упрощает маркетинг, делает его более продуманным и безопасным. Компания помогает маркетологам, опираясь на данные, создавать самые успешные приложения в мире. Adjust — маркетинговый партнер всех крупнейших платформ. Решения Adjust, помогающие распределять бюджет и повышать эффективность, внедрены в общей сложности в более чем 30 000 приложениях ведущих мировых брендов, включая NBC Universal, Procter & Gamble и Tencent Games.

О компании App Annie

App Annie — самая надежная в отрасли платформа, предлагающая статистику мобильных приложений и инструменты аналитики. Миссия App Annie состоит в том, чтобы помогать клиентам создавать уникальный потребительский опыт на мобильных устройствах и достигать успеха. Компания положила начало рынку статистики мобильных приложений и предлагает наиболее комплексную в отрасли платформу данных для анализа эффективности мобильных приложений. Более 1100 корпоративных клиентов и 1 миллион зарегистрированных пользователей по всему миру из всех отраслей выбирают App Annie как стандарт среди инструментов развития бизнеса в мобильном мире. Главный офис компании находится в Сан-Франциско, а 12 ее подразделений расположены по всему миру.

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