Crowne Plaza® Hotels & Resorts анонсировала партнерство с Global Entrepreneural Network

ЛОНДОН (LONDON), 20 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Crowne Plaza® Hotels & Resorts сообщила о заключении международного партнерского соглашения с Global Entrepreneurship Network (Всемирной предпринимательской сетью) (GEN). Первым совместным проектом для партнеров станет участие в ежегодной Global Entrepreneurship Week (18-24 ноября 2019 г.). Crowne Plaza стала первым эксклюзивным партнером GEN в сфере гостиничных услуг. Избранные отели сети по всему земному шару станут новыми хабами для ежемесячных встреч Startup Huddle - программы содействия предпринимателям в вопросах развития региональных экосистем и предоставления расширенных возможностей для взаимодействия с целью решения общих проблем и обмена опытом.

Являясь обладателем одного из крупнейших элитных гостиничных брендов мира, Crowne Plaza переживает этап глобальной эволюции и расширения: к началу 2020 года сеть планирует открыть шесть новых флагманских отелей в США, Европе и Китае. В стремлении удовлетворить изменяющиеся потребности современных путешественников, дизайнеры Crowne Plaza разработали и внедрили ряд инноваций, включая Plaza Workspace - новую концепцию фойе с пространством для удобного, мобильного коворкинга и зонами отдыха, - а также The Studio - конференц-залы с возможностью почасовой аренды. В сеть GEN входят свыше 15 000 членов из 170 стран мира. Благодаря этому партнерству, все участники сети получат скидки или бесплатный доступ к пространствам для совместной деятельности на территории избранных отелей Crowne Plaza.

Гибкий и многофункциональный дизайн фойе заведений сети Crowne Plaza предоставляет идеальные условия для личных бизнес-встреч. По данным Отчёта о развитии мировой экосистемы стартапов-2019 , опубликованного Startup Genome и GEN, общение лицом к лицу приобретает как никогда большое значение для сегодняшних предпринимателей и стартапов. Как показывают результаты недавнего исследования, высокий уровень "локальных связей" обеспечивает больший успех стартапам и дополнительное развитие экосистемам бизнеса. В частности, предприниматели с обширным присутствием на местах, наращивают прибыль в два раза быстрее чем те, у которых уровень "локальных связей" относительно низок.

Международный вице-президент Crowne Plaza Либби Эсколм (Libby Escolme) прокомментировала: "Для нас большая честь сотрудничать с GEN в вопросах оказания поддержки новому поколению предпринимателей по всему земному шару. Мы начинаем это партнерство в прекрасный момент для бренда Crowne Plaza: сегодня мы расширяем и модернизируем дизайн многофункциональных фойе и конференц-залов в наших флагманских отелях по всему миру. От концептуальных фойе до запатентованных гостевых номеров WorkLife - наши отели способны удовлетворить все потребности современных бизнес-путешественников и местных предпринимательских сообществ".

Бренд Crowne Plaza начнет оказывать спонсорскую поддержку программе Startup Huddle с 19 ноября 2019 года в рамках Global Entrepreneurship Week. Первое мероприятие состоится на территории нового американского "флагмана" сети - Crowne Plaza Atlanta Perimeter в Равинии. Основатель и президент GEN Джонатан Ортманс (Jonathan Ortmans) и вице-президент Crowne Plaza в Северной и Южной Америке Меридит Латам (Meredith Latham) выступят в роли хозяев встречи, посвященной углубленному анализу стартап-сообщества в Атланте, а также способности передовых дизайнерских идей стимулировать креативность и совместную деятельность. На 2020 год запланирован ряд других мероприятий в различных отелях Crowne Plaza по всему миру.

Г-н Ортманс отметил: "Мы рады сотрудничать с брендом Crowne Plaza в содействии развитию здоровой экосистемы для предпринимателей всех сфер. Местные стартап-сообщества нуждаются в активном взаимодействии и тесных связях. Динамичная атмосфера новых концептуальных фойе Crowne Plaza предоставляет начинающим бизнесменам возможность для сотрудничества и построения собственной экосистемы. Бренд Crowne Plaza давно осознал важную роль стартапов и мы с нетерпением ждем возможности пригласить участников наших региональных программ и сообществ в местные отели Crowne Plaza, которые станут хабами для инноваций и роста".

Больше информаций о партнерстве - на сайте genglobal.org/crowneplaza .

О сети Global Entrepreneurship Network

Global Entrepreneurship Network (Всемирная предпринимательская сеть) осуществляет свою деятельность в 170 странах мира, реализуя программы, предоставляющие всем предпринимателям возможность создавать и расширять собственный бизнес. Содействуя углубленному трансграничному сотрудничеству между предпринимателями, инвесторами, исследователями, представителями политической элиты и организациями по поддержке бизнеса, GEN стремится давать здоровый старт и стимул для развития экосистем, создающих дополнительные рабочие места, предоставляющих возможности для индивидуального обучения, ускоряющих процесс создания инноваций и обеспечивающих толчок для экономического роста. Больше информации о программах и инициативах GEN см. на веб-сайте genglobal.org. Следите за новостями GEN в Twitter @unleashingideas.

О сети Crowne Plaza® Hotels & Resorts

Crowne Plaza® Hotels & Resorts - один из самых быстро развивающихся гостиничных брендов мира. Специалисты Crowne Plaza® являются истинными экспертами в вопросах содействия бизнес-путешественникам, предоставляя им первоклассный сервис, возможности всегда оставаться на связи, инновационную инфраструктуру для проведения деловых встреч и многофункциональное пространство для коворкинга. Все эти услуги помогают постояльцам отелей сети осуществлять продуктивную деятельность, чувствовать постоянный прилив энергии и налаживать ценные связи со своими клиентами, коллегами и компаньонами по путешествиям. Красивые и оснащенные по последнему слову техники гостевые номера, фирменная программа Sleep Advantage®, круглосуточные фитнес-залы, стильные залы для проведения встреч и мероприятий, рестораны и бары. Отели Crowne Plaza отличаются передовым дизайном и высокой технологичностью, предоставляя своим гостям возможность погружения в культурную среду, неразрывно связанную с современным деловым и развлекательным туризмом. Постояльцы могут набираться сил и черпать новое вдохновение как в рабочее время, так и в часы отдыха. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.crowneplaza.com . Присоединяйтесь к нам на Facebook https://www.facebook.com/Crowne.Plaza Twitter www.twitter.com/crowneplaza и Instagram www.instagram.com/crowneplaza .

О компании IHG®

IHG® (InterContinental Hotels Group) (LON:IHG) (NYSE:IHG) (ADRs) - международная организация с обширным портфелем гостиничных брендов, включая Six Senses Hotels Resorts Spas , Regent Hotels & Resorts , InterContinental® Hotels & Resorts , Kimpton® Hotels & Restaurants , Hotel Indigo® , EVEN® Hotels , HUALUXE® Hotels and Resorts , Crowne Plaza® Hotels & Resorts , voco™ , Holiday Inn® Hotels & Resorts , Holiday Inn Express® , Holiday Inn Club Vacations® , avid™ hotels , Staybridge Suites® , Atwell Suites™ и Candlewood Suites® .

IHG осуществляет франчайзинг, лизинг и управление почти 5 800 отелями и около 865 000 гостевыми номерами в более чем 100 странах мира. Еще 1 900 объектов группы находятся на стадии строительства. В международной программе лояльности IHG® Rewards Club участвует свыше 100 млн зарегистрированных членов.

InterContinental Hotels Group PLC - холдинговая компания Группы, учрежденная в Великобритании и зарегистрированная в Англии и Уэльсе. В штате отелей и представительств IHG по всему миру работают более 400 000 человек.

Чтобы узнать больше об отелях группы и забронировать номер, посетите веб-сайт www.ihg.com . Подробные сведения о программе лояльности IHG Rewards Club. см. на веб-сайте www.ihgrewardsclub.com . Следите за нашими новостями на www.ihgplc.com/media и в социальных сетях: https://twitter.com/ihgcorporate , www.facebook.com/ihgcorporate и www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group .

Контактная информация для представителей СМИ:

Джейсон Роллинс (Jason Rollins), IHG

Jason.Rollins@ihg.com

+1 770-604-5314

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1030342/IHG_Hotels_and_Resorts_Hamburg.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1030343/Crowne_Plaza_Atlanta.jpg