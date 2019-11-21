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Сеть школ Amerigo представляет нового партнера

ЧИКАГО (CHICAGO), 21 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Amerigo Education рада сообщить  о включении нового кампуса в Сан-Франциско в портфолио средних школ.. Кампус Amerigo в Сан-Франциско предоставит зарубежным учащимся средних школ новую возможность погружения в среду традиционных американских пансионов, а для многих молодых людей воплотит в жизнь мечту учиться в солнечной Калифорнии.

Amerigo & SPSV

"Мы рады приветствовать новый кампус в Сан-Франциско в семействе школ Amerigo, - отметил генеральный директор сети Крейг Пайнс (Craig Pines). -  Уверены, что наше эксклюзивное сотрудничество с St. Patrick-St. Vincent Catholic High School и уникальные учебные программы Amerigo обеспечат нашим студентам превосходные результаты при поступлении в вузы и в дальнейшей профессиональной деятельности".

Учащиеся школы Amerigo в Сан-Франциско будут учиться в ведущем учебном заведении по высококлассным программам, имеющим рейтинг А от Niche.com. Эксклюзивное сотрудничество Amerigo и St.Patrick-St. Vincent Catholic High School предоставит студентам строгий и тщательно продуманный учебный план, включающий курсы STEM, AP и Honors, а также уникальную программу обучения основам спортивной медицины. Кроме академического плана подготовки к вступлению в ведущие вузы страны, студенты смогут познакомиться со знаменитой программой изучения изобразительного искусства, играть в составе первоклассных спортивных команд и принять участие в увлекательных внеклассных  мероприятиях  Учащиеся Amerigo будут проживать непосредственно на территории кампуса в обновленном и модернизированном общежитии под чутким круглосуточным надзором профессионального персонала Amerigo. По выходным студенты будут участвовать в уникальных мероприятиях и изучать культуру региона. Их также ждет множество возможностей для развлечения и отдыха  в окрестностях школы.

"Мы работаем в образовательной сфере вот уже почти 150 лет. Наша задача - побудить наших студентов к поиску истины, вдохновить их на творческое решение сложных задач. Мы также надеемся, что наши ученики будут делиться своими талантами с другими, станут ответственными гражданами мира и увлеченными личностями. Предоставляя нашим студентам уникальную концепцию коллективного образования, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых членов нашей сплоченной семьи", - подчеркнула директор Coleen Martin и и.о. президента SPSV.

Студенты, посещающие школу Amerigo в Сан-Франциско, смогут не только воспользоваться преимуществами партнерств сети с ведущим учебным заведением, готовящим своих учеников к поступлению в лучшие вузы страны, но и получат доступ к курсу интенсивного изучения английского языка, возможностям погружения в американскую культурную среду посредством разнообразных мероприятий и активностей, а также эксклюзивной программе Amerigo University Advantage и Amerigo University Network.

О компании Amerigo

Amerigo обеспечивает поддержку иностранным студентам при поступлении в лучшие  школы США, применяя целостный подход с акцентом на выдающихся академических результатах. Мы помогаем зарубежным студентам, желающим пройти курс подготовительного обучения в Америке, достигать успеха как в аудитории, так и за ее пределами. Благодаря оптимальному сочетанию комфортных условий полного пансиона, дополнительной академической поддержки, развития навыков английского языка и подхода, ориентированного на успешные результаты обучения, Amerigo воспитывает у своих студентов те навыки и качества, что необходимы для успешного обучения в старшей школе, вузе и дальнейшего построения карьеры.  Больше информации - на amerigoeducation.com.

Amerigo Education Logo

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1029463/Amerigo_SPSV.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/961613/Amerigo_Education_Logo.jpg

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