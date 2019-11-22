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ОАЭ избраны в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО

ПАРИЖ и АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 22 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Объединенные Арабские Эмираты объявили о том, что они получили место в Исполнительном Совете Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на период 2019-2023 годов. ОАЭ удалось в четвертый раз завоевать место в одном из трех конституционных органов ЮНЕСКО и воспользоваться возможностью для дальнейшего развития миссии и целей Организации.

UAE wins membership on UNESCO Executive Board

Ее Превосходительство Нура Аль-Кааби, министр культуры и развития знаний, возглавила делегацию ОАЭ, участвовавшую в работе 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, на которой она встретилась с рядом должностных лиц, министров культуры, министров образования и глав государств-членов.

107 голосов, принесших победу, отражают уверенность международного сообщества в роли ОАЭ в отстаивании основополагающих принципов ЮНЕСКО во всех областях науки, образования и культуры.

Нура Аль-Кааби сказала: "Назначение ОАЭ в Исполнительный совет ЮНЕСКО отражает широкое признание выдающихся усилий страны по продвижению инициатив в области культуры, науки и образования. Эта важная веха является признанием нашей твердой убежденности в способности ЮНЕСКО обеспечить мир и процветание наций во всем мире. ОАЭ вновь заявляют о своей приверженности Повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и готовности к сотрудничеству со всеми государствами-членами в целях обеспечения ее реализации с помощью программ и инициатив. Мы открыты для диалога, обмена мнениями и сотрудничества со всеми государствами-членами, с тем чтобы найти наиболее эффективные решения, отвечающие потребностям людей, которым мы служим".

В течение следующих четырех лет ОАЭ будут работать вместе с другими государствами-членами Исполнительного совета в целях повышения эффективности и результативности деятельности ЮНЕСКО.

ОАЭ были основаны в декабре 1971 года, и 20 апреля 1972 года страна стала членом ЮНЕСКО. На протяжении многих лет ОАЭ активно участвуют во многих программах ЮНЕСКО, жертвуют средства и развивают внутренние инициативы на благо людей во всем мире. В 2018 году ОАЭ заняли шестое место среди крупнейших добровольных доноров ЮНЕСКО, и в настоящее время страна входит в состав шести комитетов ЮНЕСКО. Кроме того, в стране имеется один объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, восемь национальных и многонациональных объектов нематериального наследия, два города, вошедших в сеть креативных городов ЮНЕСКО, более 120 ассоциированных школ ЮНЕСКО, а также Региональный центр планирования образования (РЦПО) под эгидой ЮНЕСКО, в числе многих других инициатив.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1033666/UAE_UNESCO_Board.jpg

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