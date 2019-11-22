Церемония вручения стипендий L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" пройдет в Москве

Москва, 22 ноября. Десять молодых российских женщин-ученых 26 ноября будут награждены национальными стипендиями L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке". Проект осуществляется в России с 2007 года при участии Российской академии наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Церемония вручения пройдет в одном из красивейших зданий Москвы – Доме Пашкова, представляющем собой памятник классицизма.
Сегодня женщины-ученые ведут передовые исследования по всему миру. Однако несмотря на их значимые открытия, женщины по-прежнему представляют только 29% от общего числа ученых, а их работы реже удостаиваются заслуженного признания. Лишь 3% нобелевских премий в области науки были когда-либо присуждены женщинам.
Поддержка выдающихся женщин-ученых является необходимым условием для продвижения гендерного равенства в науке. На протяжении уже 13 лет L'Oréal Россия вручает стипендии молодым женщинам-ученым, чтобы помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою карьеру в России.
Стипендиатами программы российского конкурса L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" в 2019 году стали:
- Валеева Гузель, Казанский федеральный университет, Казань.
- Веремейчик Галина, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной Aзии ДВО РАН, Владивосток.
- Виль Вера, Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва.
- Кардаш Татьяна, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск.
- Крумкачева Олеся, Институт "Международный томографический центр" СО РАН, Новосибирск.
- Романчук Анна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
- Смирнова Ольга, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва.
- Тилинина Наталья, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва.
- Федосеева Юлия, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск.
- Шеремет Евгения, Томский политехнический университет, Томск.
В 2019 году на конкурс поступило 335 заявок из 45 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Хохлова, вице-президента Российской академии наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.
С 2008 года в состав жюри входит профессор Санкт-Петербургского Института макромолекулярных компонентов РАН Татьяна Бирштейн, удостоенная в 2007 году международной премии программы "Для женщин в науке" в номинации "Европа" за выдающиеся научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Санкт-Петербургского университета.
В состав жюри 2019 года также вошли:
- Ольга Виноградова, доктор физико-математических наук, профессор, заведующая лабораторией физико-химии модифицированных поверхностей ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, член Европейской Академии.
- Софья Георгиева, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, член Европейской Академии.
- Ольга Донцова, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии.
- Михаил Егоров, доктор химических наук, профессор, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники.
- Сергей Недоспасов, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии, лауреат государственной премии РФ в области науки и технологий.
- Александр Образцов, доктор физико-математических наук, профессор.
По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.
За время существования программы 125 молодых женщин получили стипендии для развития своей научной карьеры (включая 10 победительниц 2019 года).
Стипендиатки программы продолжают свое развитие в науке, достигая новых успехов. Так, например, стипендиатка 2009 года Екатерина Шишацкая в 2010 году была названа лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, став первой женщиной, получившей награду из рук президента в рамках данной инициативы. В 2017 году подобную премию получила и Анна Кудрявцева.
Более детальную информацию о программе национальных стипендий "Для женщин в науке" можно получить на официальном сайте проекта на русском языке, а также на странице корпоративного фонда L'Oréal на сайте.
Международная программа For Women in Science
Международная премия For Women in Science, учрежденная в 1998 году ЮНЕСКО и компанией L'Oréal с целью вознаградить, поддержать и сделать известными женщин, развивающих свою карьеру в науке, стала первой научной наградой, присуждаемой женщинам. Поддержка женщин, посвятивших себя науке, – необходимое условие для прогресса научных разработок. Преодоление существующих социальных стереотипов даст возможность женщинам более успешно строить свою научную карьеру и добиваться блестящих результатов.
Международную премию за жизненно важные научные открытия в Париже ежегодно получают пять заслуженных женщин-ученых, по одной от каждого континента. За 21 год существования программы были награждены 107 лауреатов, трое из них впоследствии получили Нобелевскую премию.
Пятнадцать международных стипендий "Восходящие таланты" (International Rising Talents) ежегодно присуждаются в Париже в рамках программы For Women in Science молодым женщинам-исследователям в ключевые моменты развития их карьеры. Победительниц выбирают из числа стипендиатов национальных программ. Эти стипендии дают им возможность получить неоценимый опыт работы в наиболее признанных и зарекомендовавших себя исследовательских институтах в любой стране мира.
Национальные и региональные программы стипендий, которые уже запущены в 117 странах, в том числе в России, позволили более 3100 женщинам-ученым продолжить свою научную карьеру. Сегодня, перед лицом глобальных мировых проблем, жизненно важно оказать женщинам-ученым долгосрочную поддержку.
Более подробно ознакомиться с международной программой можно на странице The L'Oréal Corporate Foundation на сайте.