Церемония вручения стипендий L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" пройдет в Москве

Москва, 22 ноября. Десять молодых российских женщин-ученых 26 ноября будут награждены национальными стипендиями L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке". Проект осуществляется в России с 2007 года при участии Российской академии наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Церемония вручения пройдет в одном из красивейших зданий Москвы – Доме Пашкова, представляющем собой памятник классицизма.

Сегодня женщины-ученые ведут передовые исследования по всему миру. Однако несмотря на их значимые открытия, женщины по-прежнему представляют только 29% от общего числа ученых, а их работы реже удостаиваются заслуженного признания. Лишь 3% нобелевских премий в области науки были когда-либо присуждены женщинам.

Поддержка выдающихся женщин-ученых является необходимым условием для продвижения гендерного равенства в науке. На протяжении уже 13 лет L'Oréal Россия вручает стипендии молодым женщинам-ученым, чтобы помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою карьеру в России.

Стипендиатами программы российского конкурса L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" в 2019 году стали:

Валеева Гузель, Казанский федеральный университет, Казань. Веремейчик Галина, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной Aзии ДВО РАН, Владивосток. Виль Вера, Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва. Кардаш Татьяна, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск. Крумкачева Олеся, Институт "Международный томографический центр" СО РАН, Новосибирск. Романчук Анна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва. Смирнова Ольга, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва. Тилинина Наталья, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва. Федосеева Юлия, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск. Шеремет Евгения, Томский политехнический университет, Томск.

В 2019 году на конкурс поступило 335 заявок из 45 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Хохлова, вице-президента Российской академии наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.

С 2008 года в состав жюри входит профессор Санкт-Петербургского Института макромолекулярных компонентов РАН Татьяна Бирштейн, удостоенная в 2007 году международной премии программы "Для женщин в науке" в номинации "Европа" за выдающиеся научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В состав жюри 2019 года также вошли:

- Ольга Виноградова, доктор физико-математических наук, профессор, заведующая лабораторией физико-химии модифицированных поверхностей ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, член Европейской Академии.

- Софья Георгиева, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, член Европейской Академии.

- Ольга Донцова, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии.

- Михаил Егоров, доктор химических наук, профессор, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники.

- Сергей Недоспасов, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии, лауреат государственной премии РФ в области науки и технологий.

- Александр Образцов, доктор физико-математических наук, профессор.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.

За время существования программы 125 молодых женщин получили стипендии для развития своей научной карьеры (включая 10 победительниц 2019 года).

Стипендиатки программы продолжают свое развитие в науке, достигая новых успехов. Так, например, стипендиатка 2009 года Екатерина Шишацкая в 2010 году была названа лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, став первой женщиной, получившей награду из рук президента в рамках данной инициативы. В 2017 году подобную премию получила и Анна Кудрявцева.

Более детальную информацию о программе национальных стипендий "Для женщин в науке" можно получить на официальном сайте проекта на русском языке, а также на странице корпоративного фонда L'Oréal на сайте.

Международная программа For Women in Science

Международная премия For Women in Science, учрежденная в 1998 году ЮНЕСКО и компанией L'Oréal с целью вознаградить, поддержать и сделать известными женщин, развивающих свою карьеру в науке, стала первой научной наградой, присуждаемой женщинам. Поддержка женщин, посвятивших себя науке, – необходимое условие для прогресса научных разработок. Преодоление существующих социальных стереотипов даст возможность женщинам более успешно строить свою научную карьеру и добиваться блестящих результатов.

Международную премию за жизненно важные научные открытия в Париже ежегодно получают пять заслуженных женщин-ученых, по одной от каждого континента. За 21 год существования программы были награждены 107 лауреатов, трое из них впоследствии получили Нобелевскую премию.

Пятнадцать международных стипендий "Восходящие таланты" (International Rising Talents) ежегодно присуждаются в Париже в рамках программы For Women in Science молодым женщинам-исследователям в ключевые моменты развития их карьеры. Победительниц выбирают из числа стипендиатов национальных программ. Эти стипендии дают им возможность получить неоценимый опыт работы в наиболее признанных и зарекомендовавших себя исследовательских институтах в любой стране мира.

Национальные и региональные программы стипендий, которые уже запущены в 117 странах, в том числе в России, позволили более 3100 женщинам-ученым продолжить свою научную карьеру. Сегодня, перед лицом глобальных мировых проблем, жизненно важно оказать женщинам-ученым долгосрочную поддержку.

Более подробно ознакомиться с международной программой можно на странице The L'Oréal Corporate Foundation на сайте.