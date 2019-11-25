Экспортный потенциал российских производителей обсудили на пресс-конференции в ТАСС

Москва, 25 ноября. В Информационном Агентстве ТАСС (Москва) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ состоялась пресс-конференция "Экспортный потенциал российских производителей".

В качестве спикеров в мероприятии приняли участие:

- Татьяна Буцкая, учредитель Ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор Родителей";

- Максим Чапов, руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров Российского Экспортного Центра;

- Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского Экспортного Центра;

- Анастасия Фрибус, руководитель отдела маркетинга PWC Russia.

Модератором беседы выступила Ирина Александрова, ИА ТАСС.

Народная премия детских товаров и услуг "Выбор Родителей" помогает производителям детских товаров узнать свою аудиторию, на примере конкретных цифр и данных понять, какой стратегии стоит придерживаться и на что обратить внимание, чтобы завоевать признание потребителей.

Татьяна Буцкая: "Когда пять лет назад мы впервые провели Народную премию "Выбор Родителей", среди победителей не оказалось ни одного российского производителя. Сегодня ситуация меняется, появляются категории товаров, такие как текстиль, детские кроватки, детская вода, в которых первые места занимают именно производители из России".

Главной темой конференции стали экспортные возможности, которые на сегодняшний день имеются у российских производителей, а также обсуждение проектов, мероприятий, которые помогают реализовать их экспортный потенциал.

Максим Чапов: "Согласно прогнозам, в долгосрочной перспективе мировой рынок детских товаров продолжит расти, что будет, в первую очередь, обусловлено ростом потребления в развивающихся странах и странах Азии. Российские производители с каждым годом наращивают свое присутствие на международном рынке, ассортимент представленной продукции только увеличивается, в том числе благодаря количественному росту новых экспортеров. Экспортируемые товары не только соответствуют, но и зачастую превышают аналогичные мировые образцы. Буквально на днях завершилась деловая миссия российских производителей учебного оборудования и средств обучения в Баку. По итогам мероприятия намечены траектории развития возможной кооперации по оснащению российским оборудованием образовательных организаций Азербайджана (организаций дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального образования)".