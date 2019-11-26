Trina Solar поставила новый рекорд эффективности солнечных элементов i-TOPCon типа n

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 26 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" или "Компания"), ведущий мировой поставщик комплексных решений для солнечной энергетики, сегодня сообщила, что ее Ключевая государственная лаборатория (SKL) научно-технологических исследований в области фотовольтаики (PVST) установила новый мировой рекорд эффективности больших по площади квази-монокристаллических солнечных элементов i-TOPCon типа n (c-Si) на уровне 23,22%.

Поставивший рекорд двухсторонний элемент iTOPCon типа n был получен в результате недорогостоящего промышленного процесса на базе передовых технологий i-TOPCon (Industrial Tunnel Oxide Passivated Contact) с применением большого по площади легированного фосфором монокристаллического литого кремниевого субстрата. Эффективность фронтальной стороны элемента площадью 247,79 см2 достигла 23,22%. Результаты тестирования были подтверждены независимой немецкой организацией ISFH CalTeC.

"Мы рады сообщить о новейшем достижении нашей исследовательской команды в SKL PVST. Насколько нам известно, это новый мировой рекорд для крупногабаритного монокристаллического кремниевого элемента, - прокомментировал глава лаборатории Trina Solar д-р Фэн Чжицян (Zhiqiang Feng). - Столь выдающийся результат нашей научно-исследовательской деятельности обеспечивает прочный фундамент для разработки высококлассных и уникальных по своим характеристикам фотоэлектрических модулей и решений".

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Субтитры: Ключевая государственная лаборатория (SKL) научно-технологических исследований в области фотовольтаики (PVST)

Источник: Trina Solar

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.