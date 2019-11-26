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HONOR официально представил новинку HONOR MagicWatch 2

HONOR MagicWatch 2 - потрясающие смарт-часы на базе чипсета Kirin A1 с множеством возможностей для персонализации, способные работать на одном заряде батареи до 14 дней

ПЕКИН (BEIJING), 26 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Международный бренд смартфонов HONOR сегодня официально представил новый носимый гаджет HONOR MagicWatch 2. Эти инновационные смарт-часы наглядно демонстрируют высокую технологичность портативной электроники от HONOR. Гаджет на базе чипсета Kirin A1 способен работать до 14 дней[2] на одном заряде батареи. Часы оснащены продуманными технологиями мониторинга физической активности и контроля за состоянием здоровья пользователя, а благодаря четырем уникальным вариантам браслетов гаджет будет интересен молодому поколению людей, стремящихся вести здоровый образ жизни в стиле «диджитал». Стоимость новых смарт-часов HONOR MagicWatch 2 (42 мм) стартует от 179 евро, а модель HONOR MagicWatch 2 (46 мм) можно будет приобрести на международном рынке по цене от 189 евро.

The Brand New HONOR MagicWatch 2

«HONOR MagicWatch 2 - еще один потрясающий продукт в рамках нашей стратегии 1+8+N IoT, - прокомментировал президент HONOR Джордж Чжао (George Zhao). -  Этот гаджет представляет собой очередной шаг на пути к экосистемной интеграции смарт-продуктов бренда с расширенными возможностями сетевого взаимодействия, а также к консолидации мирового рынка носимой электроники. HONOR MagicWatch 2 наглядно демонстрируют прогрессивность наших идей в дизайне смарт-часов и разработке портативных гаджетов. Занимаетесь ли вы спортом или выполняете рабочие задачи, наши новые смарт-часы помогут вам достигать оптимальных результатов в любом виде деятельности».

Надежный компаньон по тренировкам с 15 фитнес-режимами

Характеризуясь индивидуальным, выразительным и эффективным спортивным стилем, HONOR MagicWatch 2 поддерживают 15 фитнес-режимов, включая 8 видов спорта на открытом воздухе и 7 активностей в помещении - от бега, спортивной ходьбы, велоспорта и триатлона до занятий в бассейне, свободных тренировок, гребли т. д.

В дополнение к 15 фитнес-режимам новые смарт-часы также поддерживают 13 профессиональных курсов бега на открытом воздухе и в помещении - от начального до продвинутого уровней. Вне зависимости от того, являетесь ли вы начинающим бегуном или опытным спортсменом, стремящимся к достижению новых профессиональных высот, HONOR MagicWatch 2 сможет предложить вам оптимальную мотивацию и программу дальнейших тренировок. Достичь максимальных результатов от занятий бегом помогут и имеющиеся функции установления лидерского темпа с полезными подсказками и рекомендациями.

Цифровой консультант по вопросам велнеса с расширенными возможностями мониторинга здоровья

HONOR MagicWatch 2 совершает настоящую революцию в вопросах контроля за показателями здоровья. Смарт-часы оснащены тремя передовыми технологиями и способны предоставлять актуальные, точные и весьма информативные рекомендации, помогающие пользователям поддерживать себя в надлежащей физической форме и повышать качество собственной жизни во многих аспектах.

Новинка, оснащенная технологией HUAWEI TruSleep™2.0, способна точно отслеживать и диагностировать 6 наиболее распространенных типов нарушения сна и предоставлять свыше 200 рекомендаций по повышению качества ночного отдыха с учетом индивидуальных особенностей пользователя. При поддержке технологии HUAWEI TruRelax™ часы HONOR MagicWatch 2 могут определять уровень стресса и подсказывать эффективные упражнения для дыхания, помогающие пользователю успокоиться. Технология HUAWEI TruSeen™ помогает гаджету в круглосуточном режиме контролировать частоту сердечных сокращений и предупреждать о превышении нормальных показателей. Адаптивный алгоритм повышает качество приема сигнала. Часы остаются водостойкими на глубине до 50 м, продолжая под водой контролировать пульс пользователя и вести учет показателя SWOLF, расстояния, скорости и количества сожженных калорий. Все данные о состоянии здоровья могут синхронизироваться с предустановленным на смартфоне приложением HUAWEI Health APP, благодаря чему пользователь может вести статистику показателей и лучше понимать собственный организм.

Интеллектуальный помощник с множеством смарт-функций

С помощью наушников или встроенного динамика и микрофона HONOR MagicWatch 2 позволяет осуществлять звонки по Bluetooth на расстоянии до 150 м от смартфона.  Гаджет поддерживает push-уведомления о новых SMS, электронных письмах, календарных событиях и т.д. Вс информация отображается на экране часов при подключении к телефону. Быстрый доступ к актуальной информации и полезным функциям предоставляют и встроенные приложения, включая Weather (прогноз погоды), Alarm (будильник), Timer (таймер), Find My Phone (поиск телефона). HONOR MagicWatch 2 имеет 4 Гб внутренней памяти, два из которых можно использовать для хранения музыки. Этого объема достаточно для записи 500 композиций, которые можно слушать даже в отсутствии телефона.

HONOR MagicWatch 2 с полноцветным сенсорным экраном AMOLED 1,39 дюймов, богатым функционалом для мониторинга показателей здоровья и физической активности, обширным ресурсом батареи, настраиваемым внешним видом циферблата предлагаются в двух размерах - 46 мм и 42 мм, - стоимость которых стартует от 189 и 179 евро соответственно. Начиная с 12 декабря 2019 года, новинку можно будет приобрести в Чехии, Египте, Финляндии, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Нидерландах, Польше, России, Саудовской Аравии, Сингапуре, Испании, Таиланде, Турции, Украине, ОАЭ, Великобритании и на Филиппинах.

[1] Только у модели HONOR MagicWatch 2 (46 мм). Ресурс батареи HONOR MagicWatch 2 (42 мм) составляет до 7 дней.

[2] Только у модели HONOR MagicWatch 2 (46 мм). Ресурс батареи HONOR MagicWatch 2 (42 мм) составляет до 7 дней.

О бренде HONOR

 HONOR является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайтwww.hihonor.com или следите за нашими новостями на: 

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