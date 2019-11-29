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Вперед к будущему здравоохранения вместе с ИИ: компания SonoScape участвует в Medica 2019

ДЮССЕЛЬДОРФ (DUSSELDORF), Германия, 29 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания SonoScape, один из ведущих провайдеров решений для медицинской ультразвуковой и эндоскопической диагностики, представила свои новейшие продукты и технологии на крупнейшей в мире выставке медицинской отрасли Medica. Среди новинок на стенде SonoScape - первый эхоэндоскоп EG-UR5 (для ультразвуковой эндоскопии), новый излучатель 4-LED и технология SFI/VIST для эндоскопии HD550, новая ультразвуковая система Р60.

Посетители стенда Medica имеют возможность заглянуть в будущее медицины: их вниманию представлен легкий медицинский робот, ассистирующий хирургу в процессе выполнения минимально инвазивных, высокоточных операций, максимально снижая нагрузку на медицинский персонал.

EG-UR5

Первый эхоэндоскоп EG-UR5 от SonoScape является результатом сочетания двух новейших ноу-хау в сфере ультрасонографии и эндоскопии. Система оснащается высококлассными эндоскопическими системами SonoScape в комбинации с премиальным цветным ультразвуковым доплер-аппаратом S60. Поистине воплощая в себе "лучшее из двух миров", EG-UR5 - настоящий золотой ключик, открывающий двери в будущее ультразвуковой эндоскопии. SonoScape - один из немногих мировых и первый из китайских брендов, представивших ультразвуковую эндоскопическую систему, сертифицированную в ЕС.

Световой излучатель 4-LED для эндоскопии

Эндоскопическое подразделение компании SonoScape демонстрирует стремительный темп разработки новых продуктов. Совсем недавно предприятие представило излучатель 4-LED - HD550. Данная технология обеспечивает заметное повышение яркости и детализации изображений как в "белом" свете, так и в хромоэндоскопических режимах SFI/VIST, удовлетворяя всем ключевым требованиям к качественной оптической диагностике.

Цветной доплер P60

P60 внедряет возможности искусственного интеллекта в комплексном контроле за здоровьем женщин: от планирования семьи, наблюдения за беременностью, визуализации плода до профилактических осмотров груди и органов малого таза. Система на базе многофункциональной платформа Wis+ предоставляет более информативные сведения для точной диагностики и эффективного лечения.

В ходе семинара на выставке Medicа практикующие медицинские специалисты из Германии и Испании дали высокую оценку доплеру Р60 за превосходное качество изображений и ИИ-функционал. Презентация новых решений в очередной раз подтверждает основную концепцию SonoScape, заключающуюся в стремлении оптимизировать системы здравоохранения по всему миру, а также повышать комфорт и удобство для врачей и пациентов, используя для этого передовой опыт, инновации и первоклассный сервис.

О компании

Основанная в 2002 году в китайском городе Шэньчжэнь компания SonoScape неизменно следует принципу "заботы о жизни при помощи инноваций", разрабатывая решения для ультразвуковой и эндоскопической диагностики, обеспечивающие первоклассные результаты. На сегодняшний день предприятие располагает семью центрами НИОКР в Шэньчжэне, Шанхае, Харбине, Ухане, Токио, Кремниевой долине и Сиэттле. Входя в десятку ведущих мировых брендов ультразвуковых систем, SonoScape реинвестирует 18% своих ежегодных доходов в научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность, непрерывно представляя на рынке новые и более совершенные продукты.

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