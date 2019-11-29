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В Пекине и Санье состоялась Церемония запуска обратного отсчета

САНЬЯ (SANYA), Китай, 29 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- 28 ноября этого года одновременно в Пекине и Санье состоялась церемония запуска обратного отсчета и презентация талисмана предстоящих Шестых пляжных азиатских игр-2020 ("ABG-2020").

В 10 утра на территории пекинского медиа-центра началась пресс-конференция организаторов ABG-2020, привлекшая внимание свыше 100 журналистов из китайских и зарубежных СМИ. В ходе конференции официальные представители Оргкомитета Шестых пляжных азиатских игр （SABGOC) рассказали о текущем процессе подготовки к соревнованиям, сообщили, что факельная эстафета стартует за 100 дней до начала турнира, а также ответили на вопросы прессы. Должностные лица ОСА, Главного управления по вопросам спорта КНР, а также компетентных муниципальных департаментов Хайнаня и Саньи совместно запустили таймер обратного отсчета времени до начала игр. В ходе мероприятия состоялась процедура выбора послов соревнования из числа волонтеров, а также презентация омниканальной модели продвижения ABG-2020, охватывающей официальный веб-сайт и аккаунты на платформах WeChat, Weibo и Douyin. 

Исторический момент презентации талисмана предстоящих соревнований транслировался на большом экране в Пекине. Символом Шестых пляжных азиатских игр стал олень таменг - уникальный обитатель острова Тайвань, относящийся к первой категории охраняемых видов. Имя талисмана - Яя (Yaya), - ассоциируется и с Саньей и с Азией в целом, символизируя динамичные и взаимозависимые взаимоотношения между городом, регионом и остальной частью земного шара.

Пляжные азиатские игры - крупнейший в Азии турнир по пляжным видам спорта. Шестые по счету соревнования будут проходить в Санье с 28 ноября по 6 декабря 2020 года. В программу игр входят состязания по 17 видам спорта, включая пляжный футбол и волейбол. Турнир станет первым многоборьем континентального значения, когда-либо проводившимся на Хайнане, а также единственным спортивным мероприятием подобного масштаба на территории Китая в 2020 году. В стремлении сделать Шестые пляжные игры "стильными, экологичными, фантастическими и великолепными", оргкомитет ABG-2020 прилагает все усилия к тому, чтобы принести столице мероприятия новый источник жизненной энергии. На сегодняшний день подготовка к предстоящим играм продвигается согласно графику. В частности, свыше 8 000 волонтеров разделены на группы и успешно проходят профессиональную подготовку. Уже состоялась мировая премьера эмблемы и слогана Шестых пляжных игр на китайском и английском языке (See ya in Sanya (Увидимся в Санье)).

Президент ОСА Ахмад аль-Фахад аль Сабах направил свои видеопоздравления организаторам предстоящего турнира. Мероприятие своим присутствием почтили почетный вице-президент и глава координационного комитета ОСА г-н Раджа Рандхир Сингх, вице-президент ОСА Тимоти Фок Цун-тинг, а также вице-президент и председатель спортивного комитета ОСА Сун Луцзэн.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=352409

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