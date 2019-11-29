CLYMB™ Abu Dhabi готовит для своих гостей невиданные ранее впечатления

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 29 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- CLYMB™ Abu Dhabi — новый спортивно-развлекательный объект, построенный на острове Яс компанией Miral, торжественное открытие которого состоялось сегодня, ждет всех желающих с 29 ноября 2019 года.

Центр активного отдыха CLYMB™, рассчитанный на гостей любого возраста и квалификации, оборудован крупнейшей в мире крытой барокамерой для прыжков с парашютом шириной 10 метров и высотой 32 метра. Кроме того, в нем находится самый высокий в мире (43 м) крытый скалодром, имеющий пять альпинистских стенок различной высоты и степени сложности, которые подходят как для начинающих, так и для самых опытных скалолазов. Данный объект, обеспечивающий гостям уникальную возможность достижения новых высот с помощью инструкторов, удобно расположен относительно примыкающего к нему торгового центра Yas Mall и находящегося поблизости парка аттракционов Ferrari World Abu Dhabi.

Председатель правления компании Miral, Его Превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), сообщил следующее: «Для нас это событие стало еще одним ключевым этапом непрерывного процесса повышения статуса острова Яс в качестве одного из ведущих в мире центров развлечений, отдыха и бизнеса. CLYMB™ Abu Dhabi — это единственный в своем роде спортивный объект, задуманный в качестве непревзойденного центра развлечений, предлагающего нечто абсолютно уникальное, впечатляющее и незабываемое для любителей активного образа жизни со всего мира».

На церемонии открытия прошло захватывающее развлекательное шоу в исполнении профессиональных парашютистов и альпинистов международного класса. В их числе были участники команды Redbull и золотые медалисты Кира Пох (Kyra Poh) из Сингапура и Майя Кучиньска (Maja Kuczyńska) из Польши, а также рекордсмен парашютного спорта, герой проекта Red Bull Stratos и бейсджампер Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner). Первый подъем на самую высокую в мире альпинистскую стенку крытого скалодрома совершила чемпионка по скалолазанию среди профессионалов и альпинистка команды Red Bull Саша ДиДжулиан (Sasha DiGiulian) из США.

Центр активного отдыха CLYMB™ Abu Dhabi открывает свои двери для посетителей 29 ноября 2019 года. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.clymbabudhabi.com.

О центре активного отдыха CLYMB™ Abu Dhabi:

CLYMB™ Abu Dhabi — крытый спортивно-развлекательный объект мирового класса, оснащенный крупнейшей в мире барокамерой для прыжков с парашютом шириной 10 метров и самым высоким в мире крытым скалодромом высотой 43 метра. Комплекс CLYMB™ Abu Dhabi, расположенный в центре острова Яс рядом с парком аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, аквапарком Yas Waterworld и тематическим парком Warner Bros. World™ Abu Dhabi, предоставляет парашютистам и скалолазам всех уровней квалификации и возрастов возможность достижения новых высот.

Более подробная информация о центре активного отдыха CLYMB™ Abu Dhabi представлена на сайте по адресу: www.clymbabudhabi.com

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