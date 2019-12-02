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RevitaLash Cosmetics пополняет линейку декоративной косметики новым карандашом для бровей

Hi-Def Brow Pencil в скором времени появится в избранных салонах и бутиках бренда по всему земному шару

ВЕНТУРА (VENTURA), Калифорния, 2 декабря 2019 г. /PRNewswire/ - Компания RevitaLash Cosmetics, пионер и лидер рынка терапевтических средств по уходу за ресницами и бровями*, представила свой первый карандаш для бровей - Hi-Def Brow Pencil. Этот мультифункциональный, водостойкий продукт по уходу за бровями обладает долгосрочным действием, а его нелипкая формула с легкой растушевкой обеспечивает естественный и эффектный контур бровям. 

"Мы очень рады представить Hi-Def Brow Pencil - наш первый карандаш для выразительных, естественных и здоровых бровей. Новый продукт сочетает наши фирменные технологии ухода за волосами и мгновенный косметический эффект", - прокомментировала президент RevitaLash Cosmetics Лори Якобус (Lori Jacobus).

Основатель и генеральный директор компании д.м.н. Майкл Бринкенхофф (Michael Brinkenhoff) отметил: "Входящий в состав формулы продукта витамин Е обеспечивает естественный уход и антиоксидантное воздействие на кожу, а полимеры гарантируют стойкий визуальный эффект длительностью до 10 часов".

Карандаш, идеально подходящий для придания объема редким бровям или коррекции контура, по которым чрезмерно рьяно прошелся пинцет, несколькими движениями с легкостью преобразует бесформенный контур. Три универсальных оттенка - мягкий коричневый, теплый коричневый и холодный коричневый, - отлично сочетаются с любым цветом волос и тоном кожи. Сверхточный аппликатор имитирует рост волос, создавая выразительные акценты и обеспечивая естественный вид, а стайлинговая щетка растушевывает карандаш и придает бровям желаемую форму.

Hi-Def Brow Pencil одобрен дерматологами, не содержит масел, парабенов, фталатов и отдушек. Продукт подходит для веганов и не тестировался на животных.  

Карандаш поступает в продажу с декабря 2019 года и приобрести его можно в избранных салонах, спа-центрах и на сайте revitalsh.com по розничной цене в 30 долл. США.

О компании RevitaLash  Cosmetics
RevitaLash Cosmetics - мировой лидер в разработке современных продуктов для ухода за ресницами, бровями и волосами. В коллекции созданной в 2006 году компании представлены такие титулованные продукты, как кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Приобрести продукцию бренда можно в клиниках, spa-салонах и специализированных розничных магазинах в 64 странах мира.  Поддерживая благотворительные инициативы по борьбе с раком груди, компания RevitaLash Cosmetics направляет часть поступлений от продаж на реализацию исследовательских и образовательных программ, оказывая помощь в преодолении этого опасного заболевания круглый год, а не только в октябре. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.revitalash.com. [Продукция RevitaLash Advanced не доступна в Калифорнии]

*NPD, категория "кондиционеры для ресниц и бровей", сравнение результатов 2017 и 2018.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Жанна Кеса (Gianna Cesa), gcesa@behrmanpr.com

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