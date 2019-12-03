Juniper Networks расширяет портфолио корпоративных решений

САННИВЕЙЛ, Калифорния, 3 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Juniper Networks , являющаяся одним из лидеров в сфере разработки защищенных сетей с элементами искусственного интеллекта, сегодня объявила о ряде обновлений в ассортименте своей продукции для корпоративного рынка, обеспечивающих дополнительную гибкость, масштабируемость и экономию затрат в сетевых инфраструктурах для предприятий и филиалов. Разработанная компанией Juniper комплексная система с облачным управлением для развертывания и управления программно-определяемыми глобальными вычислительными сетями (SD-WAN) с высокой масштабируемостью в настоящее время расширена за счет включения элементов, обеспечивающих аналогичные возможности для программно-определяемых локальных сетей (SD-LAN). Кроме того, компания расширила свое семейство надежных CPE-устройств семейств SRX и NFX, включив в него дополнительные варианты обеспечения безопасного и масштабируемого сетевого взаимодействия.

"Компания Juniper имеет уникальную инновационную концепцию объединения проводных, беспроводных, программно-определяемых глобальных сетей и средств обеспечения безопасности в общую структуру, обеспечивающую беспрецедентный уровень автоматизации, анализа и реагирования для наших корпоративных клиентов", ― заявил глава дирекции по продуктам компании Juniper Networks Манодж Лиланивас (Manoj Leelanivas). "Эти последние усовершенствования приближают нас к этой цели еще на один шаг, расширяя спектр наших облачных средств и предоставляя еще больше возможностей для развертывания простых, устойчивых и защищенных сетей на уровне штаб-квартир и филиалов".

Комплексное решение с использованием программно-определяемых сетей на уровне штаб-квартир и филиалов для унифицированных операций

Компания Juniper предлагает уникальное комплексное решение для программно-определяемых глобальных сетей SD-WAN с беспрецедентной масштабируемостью, надежной защитой, рядом опций по производительности, рассчитанных на сетевые системы уровней штаб-квартир, филиалов или систем общего доступа через облачные сети, а также варианты локальных и облачных сервисов для управления SDN-сетями. Сегодня ассортимент облачных средств марки Juniper расширен за счет включения в него оборудования для программно-определяемых локальных сетей SD-LAN. Теперь клиенты могут без труда и на одном портале вводить в действие коммутаторы Juniper серии EX для управления структурными элементами ЛВС и настройки правил виртуализации и разграничения доступа в локальных сетях таким же образом, как и в средах программно-определяемых глобальных сетей. Этот автоматизированный функционал упрощает работу, сокращая издержки, повышая эффективность рабочих процессов и используя все возможности глобальных и локальных сетей для обеспечения безопасности сетевого взаимодействия.

"Разработанное компанией Juniper комплексное решение для программно-определяемых глобальных сетей с облачным управлением обеспечило нам прорыв. Наша компания, являющаяся крупнейшим универсальным поставщиком ингредиентов для хлебопекарного производства в Австралии и Южной Азии, нуждалась в системе, способной свести в единую сеть с разграничением доступа свыше 1300 сотрудников и более 20 производственных объектов, мельничных предприятий, офисов и распределительных центров с одновременным упрощением операций", — рассказывает руководитель отдела информационных технологий компании Allied Pinnacle Джон Хаури (John Khoury). "Теперь, благодаря разработке компании Juniper, мы можем управлять своими локальными и глобальными сетями с единой платформы, обеспечивающей такие дополнительные функциональные возможности как автоматическая настройка параметров, установка правил разграничения доступа и детализированные уровни сервисной поддержки приложений, которые обеспечивают беспрецедентную легкость, оперативность и надежность".

Новые CPE -платформы для повышения универсальности

Компания Juniper предлагает наиболее всеобъемлющий ассортимент CPE-устройств на рынке средств реализации программно-определяемых филиальных сетей (SD-Branch), включая семейство защищенных шлюзов SRX и семейство универсальных CPE-устройств NFX. Перечисленные ниже новые разработки обеспечили дальнейшее расширение ассортимента продукции компании Juniper:

NFX 350: серия NFX350 оснащается мощными процессорами архитектуры x86, а также имеет расширенные возможности хранения и памяти для защищенных SD-WAN и других локальных систем в филиалах. Все устройства серии NFX350 будут иметь по 8 интерфейсов 10G и 1G, а также, в зависимости от конфигурации, накопители емкостью до 2 ТБ, оперативную память до 128 ГБ и до 32 виртуальных ЦП. Устройство NFX350 в полной комплектации будет поддерживать скорости до 40 Гбит/с для "межсетевых экранов следующего поколения" и до 8 Гбит/с для протоколов защиты данных IPSec.

серия NFX350 оснащается мощными процессорами архитектуры x86, а также имеет расширенные возможности хранения и памяти для защищенных SD-WAN и других локальных систем в филиалах. Все устройства серии NFX350 будут иметь по 8 интерфейсов 10G и 1G, а также, в зависимости от конфигурации, накопители емкостью до 2 ТБ, оперативную память до 128 ГБ и до 32 виртуальных ЦП. Устройство NFX350 в полной комплектации будет поддерживать скорости до 40 Гбит/с для "межсетевых экранов следующего поколения" и до 8 Гбит/с для протоколов защиты данных IPSec. SRX 380: Новая модель SRX380 является самым высокопроизводительным сервисным шлюзом серии SRX. Она имеет ряд передовых функциональных возможностей, включая поддержание скорости передачи данных до 1 Гбит/с для протоколов IPSec, четыре порта 10G, 16 портов PoE+, обеспечивающих повышение мощности и плотности, поддержку протокола шифрования AES256 MACsec и четыре гнезда для подключения карт памяти формата Mini для расширения возможностей сетевого взаимодействия.

Новая модель SRX380 является самым высокопроизводительным сервисным шлюзом серии SRX. Она имеет ряд передовых функциональных возможностей, включая поддержание скорости передачи данных до 1 Гбит/с для протоколов IPSec, четыре порта 10G, 16 портов PoE+, обеспечивающих повышение мощности и плотности, поддержку протокола шифрования AES256 MACsec и четыре гнезда для подключения карт памяти формата Mini для расширения возможностей сетевого взаимодействия. Плата Wi - Fi для филиальных шлюзов SRX : для более компактных объектов филиального уровня компания Juniper представляет плату Wi-Fi для нашей линейки межсетевых экранов следующего поколения SRX (SRX320, 340, 345, 380 и 550) и защищенных оконечных устройств программно-определяемых глобальных сетей. Это позволяет организациям развертывать сети Wi-Fi с автоматической настройкой наряду с сетями LTE, Ethernet и другими традиционными средствами сетевого транспорта для обеспечения максимальной простоты и гибкости.

Объявленные сегодня усовершенствования обеспечивают управляемую через облако адаптивность и масштабируемость сетей для включения в их структуру дополнительных подразделений предприятия, в то же время позволяя клиентам компании Juniper проектировать и эксплуатировать свои ответвления программно-определяемых сетей с еще большей эксплуатационной гибкостью и экономией затрат. Компания Juniper Networks представит эти продукты и решения на своем ключевом мероприятии — конференции NXTWORK EMEA, которая пройдет в Лондоне 3-4 декабря 2019 года и будет иметь плотный график секционных заседаний и демонстрационных программ.

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