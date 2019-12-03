Juniper Networks расширяет портфолио корпоративных решений

САННИВЕЙЛ, Калифорния, 3 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Juniper Networks, являющаяся одним из лидеров в сфере разработки защищенных сетей с элементами искусственного интеллекта, сегодня объявила о ряде обновлений в ассортименте своей продукции для корпоративного рынка, обеспечивающих дополнительную гибкость, масштабируемость и экономию затрат в сетевых инфраструктурах для предприятий и филиалов. Разработанная компанией Juniper комплексная система с облачным управлением для развертывания и управления программно-определяемыми глобальными вычислительными сетями (SD-WAN) с высокой масштабируемостью в настоящее время расширена за счет включения элементов, обеспечивающих аналогичные возможности для программно-определяемых локальных сетей (SD-LAN). Кроме того, компания расширила свое семейство надежных CPE-устройств семейств SRX и NFX, включив в него дополнительные варианты обеспечения безопасного и масштабируемого сетевого взаимодействия.
"Компания Juniper имеет уникальную инновационную концепцию объединения проводных, беспроводных, программно-определяемых глобальных сетей и средств обеспечения безопасности в общую структуру, обеспечивающую беспрецедентный уровень автоматизации, анализа и реагирования для наших корпоративных клиентов", ― заявил глава дирекции по продуктам компании Juniper Networks Манодж Лиланивас (Manoj Leelanivas). "Эти последние усовершенствования приближают нас к этой цели еще на один шаг, расширяя спектр наших облачных средств и предоставляя еще больше возможностей для развертывания простых, устойчивых и защищенных сетей на уровне штаб-квартир и филиалов".
Комплексное решение с использованием программно-определяемых сетей на уровне штаб-квартир и филиалов для унифицированных операций
Компания Juniper предлагает уникальное комплексное решение для программно-определяемых глобальных сетей SD-WAN с беспрецедентной масштабируемостью, надежной защитой, рядом опций по производительности, рассчитанных на сетевые системы уровней штаб-квартир, филиалов или систем общего доступа через облачные сети, а также варианты локальных и облачных сервисов для управления SDN-сетями. Сегодня ассортимент облачных средств марки Juniper расширен за счет включения в него оборудования для программно-определяемых локальных сетей SD-LAN. Теперь клиенты могут без труда и на одном портале вводить в действие коммутаторы Juniper серии EX для управления структурными элементами ЛВС и настройки правил виртуализации и разграничения доступа в локальных сетях таким же образом, как и в средах программно-определяемых глобальных сетей. Этот автоматизированный функционал упрощает работу, сокращая издержки, повышая эффективность рабочих процессов и используя все возможности глобальных и локальных сетей для обеспечения безопасности сетевого взаимодействия.
"Разработанное компанией Juniper комплексное решение для программно-определяемых глобальных сетей с облачным управлением обеспечило нам прорыв. Наша компания, являющаяся крупнейшим универсальным поставщиком ингредиентов для хлебопекарного производства в Австралии и Южной Азии, нуждалась в системе, способной свести в единую сеть с разграничением доступа свыше 1300 сотрудников и более 20 производственных объектов, мельничных предприятий, офисов и распределительных центров с одновременным упрощением операций", — рассказывает руководитель отдела информационных технологий компании Allied Pinnacle Джон Хаури (John Khoury). "Теперь, благодаря разработке компании Juniper, мы можем управлять своими локальными и глобальными сетями с единой платформы, обеспечивающей такие дополнительные функциональные возможности как автоматическая настройка параметров, установка правил разграничения доступа и детализированные уровни сервисной поддержки приложений, которые обеспечивают беспрецедентную легкость, оперативность и надежность".
Новые CPE -платформы для повышения универсальности
Компания Juniper предлагает наиболее всеобъемлющий ассортимент CPE-устройств на рынке средств реализации программно-определяемых филиальных сетей (SD-Branch), включая семейство защищенных шлюзов SRX и семейство универсальных CPE-устройств NFX. Перечисленные ниже новые разработки обеспечили дальнейшее расширение ассортимента продукции компании Juniper:
- NFX 350: серия NFX350 оснащается мощными процессорами архитектуры x86, а также имеет расширенные возможности хранения и памяти для защищенных SD-WAN и других локальных систем в филиалах. Все устройства серии NFX350 будут иметь по 8 интерфейсов 10G и 1G, а также, в зависимости от конфигурации, накопители емкостью до 2 ТБ, оперативную память до 128 ГБ и до 32 виртуальных ЦП. Устройство NFX350 в полной комплектации будет поддерживать скорости до 40 Гбит/с для "межсетевых экранов следующего поколения" и до 8 Гбит/с для протоколов защиты данных IPSec.
- SRX 380: Новая модель SRX380 является самым высокопроизводительным сервисным шлюзом серии SRX. Она имеет ряд передовых функциональных возможностей, включая поддержание скорости передачи данных до 1 Гбит/с для протоколов IPSec, четыре порта 10G, 16 портов PoE+, обеспечивающих повышение мощности и плотности, поддержку протокола шифрования AES256 MACsec и четыре гнезда для подключения карт памяти формата Mini для расширения возможностей сетевого взаимодействия.
- Плата Wi - Fi для филиальных шлюзов SRX : для более компактных объектов филиального уровня компания Juniper представляет плату Wi-Fi для нашей линейки межсетевых экранов следующего поколения SRX (SRX320, 340, 345, 380 и 550) и защищенных оконечных устройств программно-определяемых глобальных сетей. Это позволяет организациям развертывать сети Wi-Fi с автоматической настройкой наряду с сетями LTE, Ethernet и другими традиционными средствами сетевого транспорта для обеспечения максимальной простоты и гибкости.
Объявленные сегодня усовершенствования обеспечивают управляемую через облако адаптивность и масштабируемость сетей для включения в их структуру дополнительных подразделений предприятия, в то же время позволяя клиентам компании Juniper проектировать и эксплуатировать свои ответвления программно-определяемых сетей с еще большей эксплуатационной гибкостью и экономией затрат. Компания Juniper Networks представит эти продукты и решения на своем ключевом мероприятии — конференции NXTWORK EMEA, которая пройдет в Лондоне 3-4 декабря 2019 года и будет иметь плотный график секционных заседаний и демонстрационных программ.
Дополнительные источники:
- Блог для запуска: Создание внутрифирменных связующих звеньев на пути к Self-Driving Network™
- Демо-ролики: SD-LAN
- Более подробная информация о разработках компании Juniper для программно-определяемых глобальных и локальных сетей представлена здесь
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О компании Juniper Networks
Компания Juniper Networks занимается решением сложных задач, связанных с организацией сетей в эпоху многооблачности. Для этого мы используем продукты, комплексные системы и сервисы, которые преображают работу и жизнь людей, а также их взаимодействие между собой. Мы упрощаем процесс перехода к защищенной и автоматизированной многооблачной среде, обеспечивающей возможность создания безопасных сетей с элементами искусственного интеллекта, которые соединяют мир воедино. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании Juniper Networks (www.juniper.net) или на страницах компании Juniper в социальных сетях Twitter, LinkedIn и Facebook.