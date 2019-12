Ростелеком сотрудничает с Juniper Networks для развития транспортной магистральной IP-сети

Саниивэйл, Калифорния , 3 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- компания Juniper Networks, (NYSE: JNPR), лидер в безопасных сетях с элементами искусственного интеллекта, осуществила поставку оборудования для масштабной модернизации инфраструктуры крупнейшего российского провайдера цифровых услуг – ПАО Ростелеком. Проект представляет собой модернизацию одной из ключевых магистриальных сетей в России с использованием универсальной платформы маршрутизации Juniper Networks серии MX 5G Universal Routing Platform, а также пакетных транспортных маршрутизаторов серии PTX.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ "Ростелекома" — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге "Интерактивное ТВ".

Магистральная сеть ПАО Ростелеком обслуживает не только непосредственных клиентов компании, но также обеспечивает множество локальных провайдеров услуг.

Рост количества клиентов, а также грядущее внедрение услуг нового поколения (5G и высокоскоростных центров обработки данных) потребовали внедрения новейших решений маршрутизации ради обеспечеия наивысшего уровня обслуживания клиентов.

ПАО Ростелеком является одним из ключевых потребителей решений Juniper для инфраструктурных и региональных коммуникационных сетей в России. Текущий проект позволит модернизировать с помощью MX960 и PTX10008 существующую сеть, которая успешно продемонстрировала свою производительность в том числе во время таких важных и общественно значимых мероприятий, как Чемпионат мира по футболу 2018 и Универсиада 2019.

Основные факты:

Juniper Networks установила маршрутизаторы MX960 и PTX10008 для модернизации сети ПАО Ростелеком. Ростелеком уже получил более 5% экономии на эксплуатационных расходах благодаря снижению энергопотребления и повышению эффективности сети.

Использование единой ОС Junos как в исходной, так и в новой инфраструктуре обеспечило возможность беспрепятственного вторичного использования старых маршрутизаторов серии T в других частях сети с более низкой нагрузкой по трафику – при полной обратной и прямой совместимости.

Ростелеком продлил на три года свое соглашение о лучшем в классе обслуживании Juniper для более чем 14 000 сетевых узлов. Благодаря этому соглашению Ростелеком улучшит производительность сети, разместив в различных регионах техническую поддержку в виде резидентных инженеров Juniper, которые будут адаптировать конфигурацию для получения максимальной производительности сети, а также оптимизирует процессы в своих филиалах. Ростелеком нацелен на снижение риска благодаря поддержке на случай перебоев и подготовленному плану восстановления для таких ситуаций.

Цитаты:

"Нашим главным приоритетом было обновление оборудования, которое является высоконадежным в тяжелых условиях эксплуатации и при высокой загруженности. В результате мы получили снижение уровня инцидентов, предоставили новые услуги и функции и сократили расходы на электроэнергию и гарантийную поддержку, в то же время получив возможность переназначить существующее оборудование на другие части сети. Хотя это было серьезное обновление, использование портфеля маршрутизации Juniper позволило минимизировали затраты и перебои в работе нашей сети, одновременно увеличивая эффективность для наших клиентов и нашего бизнеса. "Ростелеком" также очень рад продолжить работу с нашим надежным партнером Juniper ".

- Вадим Никонов, директор департамета управления опорными сетями, Ростелеком

"У нас были доверительные отношения с Ростелекомом на протяжении многих лет. Это был крупный инфраструктурный проект, который привел к разносторонней модернизации, уже дающей положительные результаты в соответствии с целями Ростелекома. Это результат глубокого понимания потребностей Ростелекома, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество".

- Яроб Сахнини, вице-президент по продажам в развивающихся рынках региона EMEA, Juniper Networks

