{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростелеком сотрудничает с Juniper Networks для развития транспортной магистральной IP-сети

Крупнейший российский провайдер цифровых сервисов осуществляет модернизацию для наращивания возможностей, увеличения пропускной способности, улучшения качества услуг и снижения энергопотребления

Саниивэйл, Калифорния , 3 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- компания Juniper Networks, (NYSE: JNPR), лидер в безопасных сетях с элементами искусственного интеллекта, осуществила поставку оборудования для масштабной модернизации инфраструктуры крупнейшего российского провайдера цифровых услуг – ПАО Ростелеком. Проект представляет собой модернизацию одной из ключевых магистриальных сетей в России с использованием универсальной платформы маршрутизации Juniper Networks серии MX 5G Universal Routing Platform, а также пакетных транспортных маршрутизаторов серии PTX.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ "Ростелекома" — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге "Интерактивное ТВ".

Магистральная сеть ПАО Ростелеком обслуживает не только непосредственных клиентов компании, но также обеспечивает множество локальных провайдеров услуг.

Рост количества клиентов, а также грядущее внедрение услуг нового поколения (5G и высокоскоростных центров обработки данных) потребовали внедрения новейших решений маршрутизации ради обеспечеия наивысшего уровня обслуживания клиентов.

ПАО Ростелеком является одним из ключевых потребителей решений Juniper для инфраструктурных и региональных коммуникационных сетей в России. Текущий проект позволит модернизировать с помощью MX960 и PTX10008 существующую сеть, которая успешно продемонстрировала свою производительность в том числе во время таких важных и общественно значимых мероприятий, как Чемпионат мира по футболу 2018 и Универсиада 2019.

Основные факты:

  • Juniper Networks установила маршрутизаторы MX960 и PTX10008 для модернизации сети ПАО Ростелеком.
    • Ростелеком уже получил более 5% экономии на эксплуатационных расходах благодаря снижению энергопотребления и повышению эффективности сети.
  • Использование единой ОС Junos как в исходной, так и в новой инфраструктуре обеспечило возможность беспрепятственного вторичного использования старых маршрутизаторов серии T в других частях сети с более низкой нагрузкой по трафику – при полной обратной и прямой совместимости.
  • Ростелеком продлил на три года свое соглашение о лучшем в классе обслуживании Juniper для более чем 14 000 сетевых узлов. Благодаря этому соглашению Ростелеком улучшит производительность сети, разместив в различных регионах техническую поддержку в виде резидентных инженеров Juniper, которые будут адаптировать конфигурацию для получения максимальной производительности сети, а также оптимизирует процессы в своих филиалах. Ростелеком нацелен на снижение риска благодаря поддержке на случай перебоев и подготовленному плану восстановления для таких ситуаций. 

Цитаты:

"Нашим главным приоритетом было обновление оборудования, которое является высоконадежным в тяжелых условиях эксплуатации и при высокой загруженности. В результате мы получили снижение уровня инцидентов, предоставили новые услуги и функции и сократили расходы на электроэнергию и гарантийную поддержку, в то же время получив возможность переназначить существующее оборудование на другие части сети. Хотя это было серьезное обновление, использование портфеля маршрутизации Juniper позволило минимизировали затраты и перебои в работе нашей сети, одновременно увеличивая эффективность для наших клиентов и нашего бизнеса. "Ростелеком" также очень рад продолжить работу с нашим надежным партнером Juniper ".

- Вадим Никонов, директор департамета управления опорными сетями, Ростелеком

"У нас были доверительные отношения с Ростелекомом на протяжении многих лет. Это был крупный инфраструктурный проект, который привел к разносторонней модернизации, уже дающей положительные результаты в соответствии с целями Ростелекома. Это результат глубокого понимания потребностей Ростелекома, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество".

- Яроб Сахнини, вице-президент по продажам в развивающихся рынках региона EMEA, Juniper Networks

Дополнительные ресурсы :

О компании Juniper Networks

Juniper Networks бросает вызов сложности, присущей сетевым технологиям мультиоблачной эры. Мы делаем это с помощью продуктов, решений и услуг, которые трансформируют способ общения, работы и жизни людей. Мы упрощаем процесс перехода к безопасной и автоматизированной мультиоблачной среде, чтобы соединить мир при помощи защищенных сетей, на основе искусственного интеллекта. Больше информации доступно на сайте Juniper Networks (www.juniper.net), а также на страницах компании в TwitterLinkedIn и Facebook

Juniper Networks, the Juniper Networks logo and Junos are registered trademarks of Juniper Networks, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.
​​​​​​

Реклама на ТАСС
Juniper Networks расширяет портфолио корпоративных решений
Новые усовершенствования обеспечивают "облачную" гибкость и масштабируемость для большего числа сегментов корпоративной сети при одновременном снижении затрат на развертывание и эксплуатацию сред SD-Branch
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС