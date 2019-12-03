Сын Одри Хепбёрн Шон Хебпёрн Феррер оправдан решением суда

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 3 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Старший сын Одри Хепбёрн Шон Хепбёрн Феррер одержал победу в судебном процессе, инициированном против него благотворительной организацией, которую он основал в 1993 году для продвижения филантропических начинаний своей матери. По итогам четырехнедельного разбирательства в Высшем суде Лос-Анджелеса судья Дэвид Сотело пришел к заключению об отсутствии у благотворительной организации оснований заявлять свои независимые права на использование имени и образа Одри Хепбёрн, а также на заключение соглашений с третьими сторонами без согласия г-на Феррера.

В феврале 2017 года калифорнийская организация Hollywood for Children (HFC), в состав правления которой входят сводный брат Феррера Лука Дотти, бывший адвокат Шона Пол Альбергетти и его же экс-помощник, подала судебный иск против Феррера в стремлении установить наличие у нее отдельных прав на использование имени и образа Одри Хепбёрн без согласия её сына, невзирая на тот факт, что Шон Хепбёрн Феррер (вместе с братом) являются единоличными владельцами соответствующих прав интеллектуальной собственности. В своём иске HFC также требовала от Феррера выплаты компенсации в размере 6 млн долл. США за его предполагаемое вмешательство в соглашения, заключённые организацией с третьими сторонами и позволяющие им использовать имя и образ легендарной кинозвезды без согласия её сына. Суд постановил, что HFC никогда не имела независимого права использовать имя Одри Хепбёрн в каких-либо обстоятельствах, кроме как частично в рамках своей деятельности в качестве "детского фонда Одри Хепбёрн". Таким образом, суд признал незаконными действия организации по заключения соглашений с третьими сторонами без согласия Феррера. Приняв решение в пользу Феррера суд также постановил, что претензии HFC относительно вмешательства учредителя организации в подобные соглашения не имеют под собой никаких законных оснований, и отклонил иск о выплате компенсации, отказав в его судебном рассмотрении.

Ведущий адвокат Феррера в данном судебном процессе Лоуренс Сигал отметил: "Для меня всегда было очевидным, что HFC позволяла себе чрезмерную вольность, выходя далеко за рамки любого ограниченного разрешения на использование прав интеллектуальной собственности, ранее предоставленного организации моим клиентом. Они стали чересчур самостоятельными и начали вести себя так, будто это именно они являются истинными владельцами прав, а не Шон и его брат. HFC попыталась завладеть принадлежащими Шону правами контроля над использованием имени и образа его матери. И попытка эта была весьма дерзкой: получив некогда разрешение г-на Феррера использовать иинтеллектуальную собственность Одри Хепбёрн исключительно в целях привлечения средств, да и то с учётом специфики каждого конкретного случая, организация в конечном итоге не просто перестала спрашивать его согласия на подобные действия, но и начала эксплуатировать не принадлежащие ей права для извлечения финансовой выгоды. Суд установил, что у HFC никогда не было лицензии или независимого права на использование имени и образа Одри Хепбёрн, на основании чего все исковые претензии организации к моему клиенту был полностью отклонены. Шон Феррер одержал победу по всем статьям".

Узнав о решении суда, Шон Хепбёрн Феррер заявил: "После многочисленных обвинений в мой адрес в открытых судебных заседаниях и пресс-релизах справедливость наконец восторжествовала. Я учредил Hollywood for Children в 1993 году с самыми лучшими намерениями. Я хотел продолжить благотворительные начинания моей матери, являвшиеся заметной частью философии нашей семьи. Покинув правление организации в 2012 году, я попросил моего брата занять моё место. Я же принял на себя обязанности почетного главы Общества Одри Хепбёрн при Фонде США для ЮНИСЕФ, которому, как свидетельствует президент общества Кэрил Штерн, удалось собрать свыше 150 000 000 долл. США для нужд детей по всему земному шару. Тем не менее, когда мой брат Лука отказался продлить лицензию для нашего Общества, нам пришлось его закрыть. Если проанализировать доступную в Интернете налоговую отчётность Hollywood For Children по форме 990, становится очевидным, что деятельность этой организации утратила всяческий благотворительный подтекст. Тот факт, что мой собственный брат и бывший адвокат ополчились против меня - при чем каждый из собственных оппортунистических побуждений, - сделал это испытание одним из самых тяжёлых в моей жизни. Заголовки в прессе фактически звучали как "Одри Хепбёрн (в лице своей благотворительной организации) подаёт в суд на собственного сына". Всю свою жизнь я старался следовать праведному пути и не ожидал подобного вызова. Победа ли это? Учитывая всё то, что было поставлено на карту, и личности вовлечённых в этот процесс людей, я чувствую скорее облегчение, нежели триумф победителя. Надеюсь, мне удастся вернуться к самому важному делу в своей жизни и я смогу продолжить наследие своей матери".