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С начала 2019 года число пожаров в Татарстане снизилось более чем на 3%

Одной из эффективных мер по профилактике возгораний и гибели людей стала установка в домах 74,8 тыс. автономных пожарных извещателей
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© Егор Алеев/ТАСС

Казань, 3 декабря. С начала года количество пожаров в Татарстане снизилось на 3,3%, число погибших из-за возгораний также снижается. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства Республики Татарстан начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Брифинг был посвящен теме "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период".

Рафис Хабибуллин отметил, что ежегодно с наступлением зимы тема пожаров становится особенно актуальной. Зачастую случаи возгораний вызывают широкий общественный резонанс. При этом за последние годы количество пожаров в республике неуклонно снижается.

"В целом за последние пять лет число пожаров сократилось на 6%, а количество погибших на них людей – на 11,8%. За 11 месяцев текущего года количество пожаров уменьшилось на 3,3%", – отметил Рафис Хабибуллин.

Он добавил, что одним из самых эффективных видов профилактики пожаров и гибели людей на них является установка автономных пожарных извещателей (АПИ). Устройство находится в свободной продаже и не требует особых требований к эксплуатации. Оно реагирует на дым в помещении, включая громкую сирену. Это позволяет жильцам вовремя узнать о возгорании и выйти из дома.

"Нашу инициативу с АПИ поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. На эти цели было выделено более 20 млн рублей. В 20,2 тыс. домовладений республики установлено 74,8 тыс. автономных пожарных извещателей", – сообщил журналистам Рафис Хабибуллин.

В завершение начальник Главного управления МЧС России по Татарстану добавил, что установленные извещатели уже доказали свою эффективность: с помощью этих приборов за последние три года в республике удалось спасти 75 человек, в том числе 35 детей.

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