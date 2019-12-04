{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

PHNIX представит на рынке Восточной Европы полный спектр бытовых насосов R32 Inverter EVI

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 4 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Опираясь на успех применения тепловых насосов R32 Inverter EVI для бытовых систем отопления в Восточной Европе, компания PHNIX планирует активно продвигать полный спектр продуктов PHNIX R32 совместно со своими ключевыми европейскими партнерами. Подобное заявление сделал директор подразделения бытовых систем отопления PHNIX г-н Джаб Фань (Jab Fan), недавно нанесший визит восточноевропейским партнерам компании.

The application of PHNIX R32 Inverter EVI Heat Pump in Northern Europe

По состоянию на конец ноября объем поставок бытовых тепловых насосов PHNIX в Восточную Европу увеличился более чем на 40% в сравнении с прошлогодними показателями. И теперь компания намеревается представить на региональном рынке полный спектр систем R32. Как добавил г-н Джаб Фань, частью этого маркетингового плана является и система PHNIX Fresh Air ERV.

О тепловом насосе PHNIX R32 Inverter EVI  

Успешное применение в странах Северной Европы. За последний год системы PHNIX R32 Inverter EVI были успешно установлены в Дании и Швеции. В условиях скандинавской зимы, где температура за окном нередко опускается до -25°C, температура воды на выходе из системы PHNIX достигает 55°C. Пользователи подтверждают стабильные эксплуатационные характеристики насосов PHNIX R32 при их использовании в бытовых системах отопления.

Уровень энергоэффективности ErP A++ +   Достигая максимальной температуры воды на уровне 60°C, что подтверждается результатами испытаний в сертифицированной лаборатории PHNIX, система способна обеспечивать эффективную работу теплого пола, водяных фанкойлов или радиаторов для нагрева/охлаждения воздуха и горячего водоснабжения. После достижения заданной температуры насосы переходят в режим работы с пониженной частотой, что приводит к заметной экономии энергии. Устройства данной линейки имеют класс энергоэффективности ErP на уровне "А+++", что на сегодняшний день является самым высоким показателем, указываемым на паспортных табличках бытового оборудования в Европе. 

Удаленный контроллер PHNIX New 4G-DTU    Насосы PHNIX R32 HeroPlus Series с модулем 4G-DTU, установленным внутри контрольной платы, автоматически подключаются к Интернету по мобильной сети 4G. Все данные теплового насоса передаются на облачный сервер, а инженеры и пользователи имеют возможность с легкостью контролировать его рабочие показатели.

О компании PHNIX 

PHNIX, ведущий китайский производитель тепловых насосов, является международным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке и производстве тепловых насосов и энергосберегающих решений. Почти 50% продуктов PHNIX экспортируются в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Для получения дополнительной информации о PHNIX и её продуктах посетите веб-сайт www.phnix-e.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1038537/PHNIX_heat_pump.jpg

Реклама на ТАСС
Huawei и PCL создают Cloud Brain II, открывая новую главу в сегменте ИИ-кластеров
Лаборатория PCL выбрала ИИ-кластер Huawei Atlas 900, наращивая обороты развития отрасли вычислений на базе технологий Kunpeng
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС