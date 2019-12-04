Казань, 4 декабря. Минэкономики Республики Татарстан переведет еще больше автомобилей на метан. На реализацию действующей уже три года программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" в 2019 году выделено дополнительно 6,2 млн рублей.

Размер ранее выделенных в этом году субсидий составил 30 млн рублей. Это позволило переоборудовать под работу на природном газе более 1 тыс. транспортных средств жителей Татарстана, а также бюджетных и коммерческих предприятий республики.

В рамках реализации названной программы у жителей республики, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РТ есть возможность получить скидку до 30% на перевод своего транспорта на газомоторное топливо – метан. Подведомственный Минэкономики РТ Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Татарстана компенсирует соответствующую сумму (недополученный доход) осуществившему перевод пункту переоборудования.

Всего с начала действия в 2016 году программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" на метан переведены 3493 единицы техники, из них физическим лицам принадлежат 1646, юридическим – 1847.

"Перевод автомобилей на природный газ, безусловно, помогает существенно экономить затраты на топливо. Но кроме экономической выгоды, это еще и значительный положительный эффект для окружающей среды. При использовании метана в качестве топлива для транспорта выбросы углекислого газа гораздо ниже, а твердые сажевые частицы практически не выделяются. Это оказывает большое влияние на воздух, которым мы дышим", - отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

В 2019 году общий размер субсидий, с учетом дополнительно выделяемых средств, составит 36,2 млн рублей. Пункты переоборудования в текущем году уже обслужили 1045 машин: 604 – это личный транспорт, 441 – транспортные средства юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и государственные организации. Аккредитованные в рамках программы пункты техобслуживания и переоборудования автомобилей могут подать заявку на получение компенсации недополученного дохода до 20 декабря 2019 года.