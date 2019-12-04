В 2019 году Adjust упрощает управление рекламными кампаниями и борется с фродом

Сан-Франциско и Берлин, 4 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Ожидается, что к 2021 году 50% рекламных расходов в мировом интернете будут приходиться на мобильные устройства . В 2019 году компания Adjust , лидер в сферах мобильных измерений, кибербезопасности и борьбы с фродом, открывает новые возможности для упрощения маркетинга и противостояния мошенничеству, помогая мобильным рекламодателям защитить бюджет и максимизировать окупаемость инвестиций.

Устойчивый рост и глобальная экспансия

В 2019 году наблюдается значительный рост компании Adjust. Компания, являющаяся прибыльной с 2015 года, в этом году привлекла в этом году почти $230 млн в одном из крупнейших раундов финансирования в Европе для стимулирования экспансии в Юго-Восточной Азии, Японии, Израиле и на Ближнем Востоке. Это включает в себя недавнее открытие новых офисов в Тель-Авиве и Бангалоре.



Adjust также использует этот капитал для развития ряда продуктов, чтобы достичь конечной цели – обеспечить маркетологов единой платформой для всех их потребностей.

«Всё чаще бренды используют стратегию, ориентированную на мобильные устройства: она определяется данными, применяется в приложениях и осуществляется несколькими точками взаимодействия, – заявляет Кристиан Хеншель (Christian Henschel), сооснователь и CEO Adjust. – Мы руководствуемся этой невероятной динамикой, преследуя амбициозную цель стать двигателем роста всей индустрии».

В 2019 году компания Adjust добилась значительных успехов в миссии сделать маркетинг проще, умнее и безопаснее. К примеру:

Сокращение повторяющихся процессов посредством автоматизации: в качестве следующего шага в упрощении управления многоканальными кампаниями Adjust приобрел платформу агрегирования данных Acquired.io .

в качестве следующего шага в упрощении управления многоканальными кампаниями Adjust приобрел платформу агрегирования данных . Меры по борьбе с атаками ботов: боты запрограммированы запускать события внутри приложения. Из-за подражания человеческому поведению с этим типом фрода особенно тяжело бороться. В январе Adjust приобрел отмеченный наградами стартап Unbotify , специализирующийся на кибербезопасности и использующий машинное обучение для распознавания ботов в режиме реального времени.

боты запрограммированы запускать события внутри приложения. Из-за подражания человеческому поведению с этим типом фрода особенно тяжело бороться. В январе Adjust приобрел отмеченный наградами стартап , специализирующийся на кибербезопасности и использующий машинное обучение для распознавания ботов в режиме реального времени. Закрепление инвестиций в Японии: страна неизменно входит в число крупнейших участников экономики мобильных приложений, и на ее долю в 2018 году пришлось 26% мобильного дохода в регионе APAC . Компания Adjust закрепила инвестиции в Японии, сформировав в 2019 году стратегические партнерские отношения с японскими маркетинговыми агентствами CyberZ и Adways благодаря приобретению их инструментов атрибуции: Force Operation X (F.O.X) и PartyTrack соответственно.

Компания также увеличила численность персонала до 400 человек по всему миру, наняв более 170 сотрудников в прошлом году. Кроме того, Adjust начал отслеживать 12 тыс. новых приложений, включая Fandango, TomTom, Voi, Standard Chartered и Weight Watchers.

Мошенничество с мобильной рекламой остается постоянной угрозой для мобильной индустрии

Подрыв роста мобильной индустрии – это постоянная угроза от рекламного мошенничества. Ущерб индустрии мобильной рекламы от фрода в 2019 году оценивается в примерно в $42 млрд . Решение этой проблемы – ключевой приоритет Adjust с момента запуска первых инструментов по борьбе с фродом в 2016 году.

В этом году мировая техническая компания отклонила около 200 млн мошеннических установок, сэкономив тем самым своим клиентам около 450 млн рекламных расходов и позволив им реинвестировать бюджет в действительно ценные каналы. Продолжая адаптировать свой продукт для борьбы с новейшими видами рекламного мошенничества, Adjust помогает маркетологам поддерживать чистоту данных.

«Борьба с фродом – критически важная задача, значение которой постоянно возрастает для каждого из 30 тысяч приложений по всему миру, с которыми мы работаем, – подчеркивает Пол Х. Мюллер (Paul H. Müller), сооснователь и CTO Adjust. – В 2020 году наша миссия остается прежней: помочь сохранить экосистему честной и открытой посредством просвещения и сотрудничества».

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О компании

Adjust – лидер в индустрии мобильных измерений, кибербезопасности и противодействия мобильному мошенничеству. Рожденная в сердце мобильной индустрии и выросшая из страсти к технологиям, сегодня компания присутствует глобально – в 15 офисах по всему миру.

Делая маркетинг проще, умнее и безопаснее, Adjust помогает data-driven маркетологам создавать самые успешные приложения в мире. Adjust – маркетинговый партнер всех основных платформ; в общей сложности более 30 тыс. ведущих мировых брендов, включая NBC Universal, Procter & Gamble, внедрили решения Adjust, чтобы обезопасить бюджет и улучшить показатели.

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