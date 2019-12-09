Mouawad и организаторы конкурса "Мисс Вселенная" представляют корону Power of Unity

АТЛАНТА, 9 декабря 2019 г. /PRNewswire/ — Ювелирная компания Mouawad, известная во всем мире своими изделиями класса люкс, сегодня представила изготовленную ее мастерами корону "Power of Unity" ("Сила в единстве") для победительницы конкурса "Мисс Вселенная" на эксклюзивной пресс-конференции в отеле Atlanta Marriott Marquis, проводившейся в преддверии ее торжественной премьеры на конкурсе 2019 MISS UNIVERSE®, которая состоится в воскресенье 8 декабря в 19:00 по североамериканскому восточному времени / 19:00 по тихоокеанскому времени на телеканалах FOX и Telemundo. Стоимость короны оценивается примерно в 5 млн долларов США.

Идея художественного оформления этой короны, изготовленной из 18-каратного золота и инкрустированной вручную более чем 1770 белыми бриллиантами и тремя золотисто-желтыми бриллиантами, была навеяна общечеловеческими темами природы, силы, красоты, женственности и общности. Эти сотни бриллиантов сведены в затейливые узоры из лепестков, листьев и виноградных лоз, символизирующие общность женщин всего мира, чьи узы объединяют их и напоминают нам о том, что вместе мы сильнее, чем порознь. Главное украшение короны — золотисто-желтый бриллиант с огранкой типа "щит" весом 62,83 карата, превосходно гармонирующий с окружающими его бриллиантами — символизирует золотой век женщин, в котором они прославились своей силой, мудростью, разносторонностью, смелостью и амбициозностью.

"Узоры в виде переплетенных лоз из бриллиантов выразительно демонстрируют то, как, налаживая связи между сообществами по всему миру, мы можем придать друг другу уверенность, которая позволит нам стать движущей силой добра", — заявил один из попечителей компании Mouawad Фред Муавад (Fred Mouawad). "Подобно этому, название короны — "Power of Unity" ("Сила в единстве") — являет собой призыв к миру объединиться в интересах всего человечества".

Изумительный центральный бриллиант и два других золотисто-желтых бриллианта грушевидной огранки по обе стороны от него вырезаны из одного алмаза, добытого в Ботсване.

"Композиция из трех золотисто-желтых бриллиантов в короне символизирует оптимизм, порождаемый объединением сообществ с целью построения лучшего будущего", — утверждает другой попечитель компании Mouawad Ален Муавад (Alain Mouawad).

Третий попечитель компании Mouawad Паскаль Муавад (Pascal Mouawad) высказал следующее мнение: "Созданная мастерами компании Mouawad корона для Мисс Вселенной — внушительное выражение красоты и единства — представляет собой воодушевляющее произведение искусства и свидетельство их страстного стремления к созданию шедевров. Наблюдение за процессом появления на свет этой первой короны Мисс Вселенной от компании и ее сегодняшней демонстрацией всему миру позволило ощутить невероятную гордость за проделанную работу".

Корона Мисс Вселенной под названием "Power of Unity", изготовленная первоклассными ювелирами компании Mouawad, будет вручена победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2018" Катрионой Грэй (Catriona Gray) ее последовательнице на телевизионном шоу, прямая трансляция которого начнется в 19:00 по североамериканскому восточному времени / 19:00 по тихоокеанскому времени на телеканалах FOX и Telemundo в Соединенных Штатах Америки.

"Эта корона является блистательным воплощением ценностей The Miss Universe Organization, знаменуя собой то благо, которое может быть достигнуто путем сплочения женщин со всей планеты в единое сообщество", — заявила президент организации-устроителя конкурса "Мисс Вселенная" Паула М. Шугарт (Paula M. Shugart).

Результатом сотрудничества между компанией Mouawad и организаторами конкурса "Мисс Вселенная" будет награждение победительниц трех престижных конкурсов красоты: MISS UNIVERSE®, MISS USA® и MISS TEEN USA® — коронами работы мастеров компании Mouawad. Обладательницы титулов Miss Universe 2019, Miss USA 2020 и Miss Teen USA 2020 и их последовательницы также получат в подарок диадемы, которые будут служить им драгоценным напоминанием о времени их нахождения "на троне".

О компании MOUAWAD: Ювелирный дом, специализирующийся на "создании шедевров"

Компания Mouawad более ста лет создавала всемирно известный бренд ювелирных и часовых изделий, воплотив в нем свое художественное мастерство, выдающуюся профессиональную компетентность, доверительные отношения и глубокую преданность делу создания шедевральных творений.

Ее почтенные клиенты из королевских семей, высшего общества, среды знаменитостей десятилетиями очаровываются уникальной продукцией мастеров Mouawad, создавая компании элитный статус и стимулируя развитие ее бизнеса на всех континентах. В настоящее время этой семейной компанией руководят ее попечители в четвертом поколении — братья Фред, Ален и Паскаль Муавад, каждый из которых бережно хранит ее наследие выдающегося мастерства и преданно служит своему делу на протяжении всей жизни. Каждый из этих трех попечителей (Фред Муавад, возглавляющий бриллиантовое подразделение; Ален, руководящий часовым подразделением, и глава сбытового подразделения Паскаль) активно претворяет в жизнь целенаправленную политику компании Mouawad, ориентированную на создание шедевров.

Любовь всей жизни к лучшим в мире драгоценным камням

Необычайная любовь к геммологии, проявляемая всей династией, заслуженно вознаграждалась на протяжении длительного времени. Бриллиантовая коллекция семьи Муавад, считающаяся одной из самых прекрасных в мире, насчитывает несколько самых крупных и редчайших бриллиантов из всех известных человечеству, включая легендарные камни исторического значения, в названии которых встречается слово Mouawad. Неиссякаемое стремление династии к совершенству и ее грандиозный вклад в развитие индустрии увековечены пожизненной Наградой за выдающиеся достижения от Геммологического института Америки (GIA), которой был удостоен представитель ее третьего поколения Роберт Муавад (Robert Mouawad), а также названием, присвоенным студенческому городку GIA в его честь.

В наши дни погоня за лучшими из имеющихся в природе драгоценных камней, которую ведет компания Mouawad, входящая в ограниченное число сайтхолдеров Diamond Trading Company (DTC) — дочерней фирмы корпорации De Beers, облегчается благодаря ее непосредственному и исключительному доступу к бесконфликтным необработанным алмазам и другим минералам для изготовления ювелирных изделий, добываемым и реализуемым в странах, являющихся полноценными участницами системы сертификации "Кимберлийский процесс". В руках мастеров Mouawad эти редчайшие камни проходят ручную обработку с использованием филигранных навыков, превращаясь в уникальные художественные произведения, будь то творения высокого ювелирного искусства, изумительные шедевры индивидуального исполнения или потрясающие часовые изделия.

Всемирное признание незаурядных шедевров

Стремление компании к "созданию шедевров" отмечено пятью титулами в Книге рекордов Гиннесса, последний из которых был получен за ларец под названием "Mouawad Flower of Eternity" — самую дорогую в мире шкатулку для хранения драгоценностей (стоимостью 3,5 млн долларов США). В 2013 году созданное компанией Mouawad бриллиантовое ожерелье под названием "L'Incomparable" было названо самым дорогим ожерельем в мире (55 млн долларов США), имеющим крупнейший в мире бриллиант без внутренних дефектов под названием "Incomparable Diamond" (407,48 карат). В 2011 году компания Mouawad была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой дорогой в мире дамской сумочки под названием "Mouawad 1001 Nights Diamond Purse" (стоимостью 3,8 млн долларов США). В 2003 году титул рекордсмена Гиннесса получил самый дорогой из когда-либо произведенных в мире бюстгальтеров под названием "Very Sexy Fantasy Bra" (стоимостью 11 млн долларов США), а в 1990 году Всемирная книга рекордов пополнилась самым дорогим на тот момент времени одиночным бриллиантом грушевидной огранки под названием "Mouawad Splendor" (стоимостью 12,76 млн долларов США). Более подробная информация представлена на сайте по адресу: WWW.MOUAWAD.COM.

The Miss Universe Organization (MUO)

Организатор конкурса "Мисс Вселенная" (The Miss Universe Organization (MUO)) — всемирное сообщество, вдохновляющее женщин на реализацию своих целей посредством формирования уверенности в себе и создания возможностей для достижения успеха.Программы MISS UNIVERSE®, MISS USA® и MISS TEEN USA® предоставляют 10 тысячам ежегодно участвующих в них женщин международную площадку для реализации позитивных изменений путем осуществления влиятельной деятельности гуманитарного и профессионального плана. Участницы этих конкурсов и обладательницы титулов являются лидерами и образцами для подражания в своих сообществах, разрабатывают личные и профессиональные цели и вдохновляют своими примерами других. MUO — дочерняя организация транснациональной компании Endeavor, специализирующейся на организации культурно-развлекательных, спортивных и информационных мероприятий. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.missuniverse.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1040827/The_Miss_Universe_Power_of_Unity_Crown.jpg