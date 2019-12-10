В Казани сдали еще один долгострой обманутых дольщиков - первый дом ЖК "Молодежный"

​​​​​​В Казани сдали третий в этом году долгострой обманутых дольщиков – первый дом "фоновского" жилого комплекса "Молодежный". С долгожданным событием новоселов поздравили первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и Мэр Казани Ильсур Метшин. Как отметил градоначальник, с учетом домов, которые будут сданы до конца нынешнего года, останется достроить треть домов "второй волны" обманутых дольщиков. В свою очередь Рустам Нигматуллин сообщил, что уже в строительном сезоне следующего года начнутся работы еще на четырех объектах в Казани – соответствующее соглашение с фондом Дом.РФ подписано накануне в Москве.

"5 лет ожидания – это большой срок, для нас это волнительный момент"

Строительство дома на 108 квартир было начато в 2014 году ГК "Фон". В 2015-м из-за возникших финансовых трудностей строительство было остановлено. В прошлом году к достройке проблемного объекта подключилось ООО "Ак Таш Инвест". На тот момент в доме не было инженерных сетей, отделки, витражей. Все работы были выполнены за год.

Общая площадь дома составляет 6,7 тыс. кв.м., площадь жилых помещений – 5,7 тыс. кв.м. Еще 590 кв.м занимают офисные помещения. В доме есть подземный паркинг на 69 мест. "Для республики в этом году это пятый дом обманутых дольщиков, для Казани – третий. Надеемся, до конца года в республике сдать еще пять домов", – отметил Рустам Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин и Ильсур Метшин осмотрели в сданном доме две квартиры, в которых выполнена черновая отделка. "Мы посмотрели. Хорошее качество, к подрядчику нареканий нет, - отметил в общении с дольщиками Ильсур Метшин. - Обязательства, которые мы брали на себя вместе с Республиканским фондом поддержки дольщиков, удалось реализовать. На четвертый квартал планировали сдачу дома, и завершили – в преддверии нового года 108 новоселов получили ключи от квартир". Градоначальник пожелал будущим жильцам дома здоровья и счастливой жизни в новых квартирах.

От лица всех дольщиков республиканское правительство, Мэра города поблагодарила Елена Семенова. Особые слова признательности она выразила первому заместителю руководителя Исполкома Азату Нигматзянову. "Было очень тяжело. 5 лет ожидания – это большой срок. Для нас это волнительный момент, важный, потому что для многих это первая квартира, многие семьи с детьми", - отметила Елена Семенова. Позже, в общении с журналистами, она призналась, что несмотря на долгое ожидание руки у дольщиков никогда не опускались, напротив – хотелось идти вперед. "Сейчас мы счастливы", - отметила Елена Семенова.

Готова делать ремонт в новой квартире семья Надежды Демидовой. Она рассказала, что квартиру в будущем доме они купили еще осенью 2013-го года для внука, продав старую квартиру мужа. "Постоянно были в ожидании, общались друг с другом в группах, - отметила она. – Наконец все завершилось".

Регулярно за ходом строительства дома наблюдал и Альберт Валеев – в первом доме "Молодежного" купили жилье его дети в 2013 году. "Я живу рядом и приходил пешком на встречи", - рассказал он. Напомним, что в течение года на строящемся объекте под руководством Азата Нигматзянова регулярно проходили штабы с подрядчиками и представителями сетевых организаций.

Всего ЖК "Молодежный" включает 5 домов. Два дома были сданы ранее, на втором доме ведутся работы. Пятый дом находится сейчас на этапе свай.

"Побеждали каждый дом неимоверными усилиями, на грани фола"

Так называемая "первая волна" обманутых дольщиков пошла в 2008 году. Тогда в Казани было 75 проблемных объектов. "Мы уже верили, что победили, но в 2015 году появилось еще 30 проблемных домов, – напомнил Мэр города. – Жители несли деньги в компанию, которая твердо стояла на ногах, ничего не предвещало беды. И вдруг в один момент это счастье, ожидание новой квартиры, рухнуло, и люди пришли к нам". Застройщиками проблемных объектов "второй волны" выступали главным образом фирмы "Свей" и "Фон".

В 2018 году для решения проблем обманутых дольщиков в Татарстане был создан республиканский фонд. В частности, при участии фонда идет достройка второго дома ЖК "Молодежный", сдать его планируется в следующем году.

До этого проблемы, по словам Мэра, приходилось решать "в ручном режиме". "Все 30 домов сложные, нет ни одного похожего. Единственное сходство – обманутые дольщики, люди, которые несли кровные деньги, брали ипотеку, - отметил И.Метшин. - Вместе с Президентом Татарстана и Правительством республики думали и принимали решение в ручном режиме по каждому дому. Побеждали неимоверными усилиями, на грани фола". Вопрос обманутых дольщиков находится на постоянном контроле Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В этом году в Казани уже сданы два проблемных объекта – четвертый дом "Свея" по ул.Четаева на 136 квартир и дом №4 по ул.Роторная на 180 квартир. Первый дом ЖК "Молодежный" стал третьим объектом. Сейчас завершаются работы на доме "Маг-Строя" по ул.Чистопольская, в 68-м квартале.

Метшин подчеркнул, что к началу следующего года в Казани останется 9-10 проблемных объектов. Таким образом, из 30 домов "второй волны" останутся недостроенными треть – 10 объектов.

Мэр Казани напомнил, что на федеральном уровне принято решение, которое в будущем позволит избежать возникновения вновь проблем обманутых дольщиков. Так, в России внесены изменения в федеральное законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Новая схема, которая начала действовать в этом году, предполагает переход застройщиков от договоров долевого участия на проектное финансирование, а средства дольщиков будут поступать на эскроу-счета уполномоченных банков. На этих счетах средства будут храниться до окончания строительства дома, только после этого застройщик сможет их получить. Возводить дома застройщики будут за счет кредита. Такие изменения призваны обезопасить дольщиков и минимизировать их риски при покупке строящегося жилья.

"Надеемся, что изменение законодательства, введение эскроу-счетов, жесткий контроль позволят нам избежать этой проблемы в будущем. Застройщики, которые захотят работать с деньгами граждан, должны будут проходить через сито отбора. И проблем с застройщиком у граждан не будет", - отметил Нигматуллин.

Дома обманутых дольщиков достроят совместно с Дом.РФ

В этом году в Татарстане был создан еще один фонд для решения проблем обманутых дольщиков, который будет работать напрямую с федеральным фондом Дом.РФ. "Вчера в Москве подписано соглашение по достройке четырех домов – трех домов ЖК "МЧС" (2-го, 3-го и 4-го) и дома по ул.Достоевского, 57, - сообщил Нигматуллин. - Со стороны республики финансирование составит 2 млрд 86 млн рублей, со стороны Дом.РФ – 3 млрд рублей. Сейчас мы проходим все процедуры, и к строительному сезону следующего года работы по этим домам начнутся".

Нигматуллин также рассказал журналистам, что есть решение по дому по ул.Заслонова, достройкой которой займется ООО СК "Бриз" (оно же ведет работы в доме по ул.Чистопольская, в 68-м квартале – прим.ред.). "Три дома – третий и шестой дома "Свея" и пятый дом в ЖК "Молодежный" также проходят через Дом.РФ", - отметbk Нигматуллин. Он напомнил, что сейчас идет проектирование третьего дома "Свея" по ул.Четаева.

"Важно, что в преддверии нового года у нас есть четкое понимание, как мы будем побеждать каждый дом – в какие сроки и какими ресурсами", - отметил в свою очередь Метшин.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя Исполкома Азат Нигматзянов, глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов, начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов, исполнительный директор Республиканского фонда поддержки дольщиков Иван Новиков, директор компании "Ак таш" Газинур Ахметов и другие.