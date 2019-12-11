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Количество зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тыс.

Объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 млн рублей
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

Казань, 11 декабря. 54,5 тыс. татарстанцев зарегистрировались самозанятыми, еще более 6 тыс. жителей соседних городов также выбрали Республику Татарстан регионом своей деятельности.

По данным Министерства экономики Республики Татарстан, сегодня самозанятыми зарегистрировались 54 554 татарстанца, а также более 6 000 иногородних граждан, которые прописаны в других регионах.

Объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 млн рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и налоги не платили.

В пятерке лидеров по количеству самозанятых столица и крупные города: в  Казани сегодня  около 16 тыс. самозанятых, в Набережных Челнах – около 8 тыс., в Нижнекамском районе - 2,9 тыс., в Альметьевском районе – 2,7 тыс.,  в Зеленодольском – 2,1 тыс.

В целом, в России сегодня более 314 тыс. самозанятых.

Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где в январе этого года был введен новый налоговый режим. В 2019 году самозанятые Татарстана получили ряд преференций и льгот, в частности, доступ к биржевой площадке bp.zakaz.rf и госзаказам, возможность бесплатного участия в ярмарках,  специальный страховой продукт от "Ак барс страхования", позволяющий компенсировать больничный лист, а также возможность вернуть через "Ак барс банк" часть уплаченных налогов.

Чтобы платить налог, не нужно подавать декларации и встречаться с инспекторами. Регистрация занимает всего 10 минут, ходить в налоговую и собирать документы не нужно. Понадобится только паспорт и фотография — ее можно сделать на камеру телефона. Прекратить регистрацию можно в любой момент. Достаточно подать заявление через интернет.

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