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Optimum ICD Holdings LLC приобретает фермерское хозяйство в штате Джорджия

МАЙЯМИ (MIAMI) и ВИДАЛИЯ (VIDALIA), Джорджия, 11 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущая международная сельскохозяйственная компания Optimum Agriculture (Optimum), специализирующаяся на управлении земельными ресурсами, сегодня сообщила, что Optimum ICD Holdings LLC приобрела 5 587 акров (2260 га) сельскохозяйственных угодий, перерабатывающие мощности, легендарное фермерское хозяйство Generation Farms, а также другие активы в округах Таттналл и Тумбс штата Джорджия у компании Generation Farms, LLC и ее аффилированных лиц (Generation Farms). Условия сделки не разглашаются. Отныне вся продукция и деятельность предприятия будет осуществляться под фирменным наименованием Generation Farms.

Фермерское хозяйство Generation Farms специализируется на выращивании, упаковке и поставках лука, арбузов, других овощей и фруктов, осуществляя свою деятельность в различных районах Видалии. Optimum планирует продолжить эту деятельность, включая поставку продукции существующим клиентам Generation Farms.

"Мы приветствуем талантливую команду Generation Farms в нашей большой и дружной семье. Эта сделка является частью нашей долгосрочной стратегии, направленной на повышение операционной эффективности путем диверсификации рисков негативного воздействия климатических условий и потери урожая между различными штатами, - прокомментировал генеральный директор Optimum Agriculture Гастон Маркевич (Gaston Marquevich). -  Наша краткосрочная цель заключается в повышении коэффициента использования производственных мощностей посредством наращивания масштабов выпуска продукции и обеспечение бесперебойных поставок продуктов питания ритейлерам на протяжении всего года".

В результате этой сделки Optimum ICD Holdings LLC осуществит вертикальную интеграцию своего бизнеса за счет выращивания, упаковки и отгрузки свежей сельскохозяйственной продукции ряду крупнейших ритейлеров США. После приобретения Generation Farms Optimum ICD Holdings LLC планирует расширить ассортимент продукции с акцентом на различных сортах лука, арбузов, батата, стручковой фасоли, капусты и сахарной кукурузы.

Предприятие Generation Farms, в основе деятельности которого лежат истинно семейные ценности, ранее принадлежало семье Стенли - потомственным фермерам, занятым в сельском хозяйстве на протяжении трех поколений начиная с 1964 года. Этот опыт отлично сочетается с высокой компетенцией Optimum в сельскохозяйственном секторе. Последняя своим успехом в немалой степени обязана воспроизведению моделей семейных фермерских хозяйств, в течение многих десятилетий пользующихся неизменной популярностью в Латинской Америке.

Сделка с Generation Farms стала третьим приобретением Optimum ICD Holdings LLC в США. Ранее компания уже купила El Maximo Ranch и Island Pond. Больше информации о Generation Farms см. на www.generationfarms.com

Контактная информация для представителей СМИ: Соледад Седро (Soledad Cedro)
scedro@somapr.com  
www.somapr.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1043663/Optimum_Agriculture_Logo.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1043674/GenerationFarms_Logo.jpg

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