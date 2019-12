Объявлены победители крупнейшего в мире конкурса блокчейн-приложений "Klaytn Horizon"

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 12 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий блокчейн-проект Klaytn, возглавляемый южнокорейским Интернет-гигантом Kakao, назвал победителей своего конкурса блокчейн-приложений (BApp) "Klaytn Horizon".

В конкурсе принимали участие свыше 100 перспективных блокчейн-проектов из Франции, Швейцарии, Словакии, Китая и других стран мира

15 победителей разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 долл. США

Платформа Klaytn окажет победителям дальнейшую техническую поддержку и предоставит возможность совместного продвижения продуктов с DApp.com и State of the DApps

Участники соревнования создавали блокчейн-приложения с использованием платформы Klaytn, основная сеть которой была запущена в конце июня этого года. Делая акцент на массовом внедрении и развитии экосистемы блокчейна, создатели Klaytn поставили перед собой задачу найти перспективные блокчейн-проекты, содействующие продвижению инновационных технологий.

Заявки на участие в конкурсе подали свыше 100 разработчиков из различных уголков земного шара, включая Корею, США, Китай, Россию, Швейцарию, Словакию, Индию, Филиппины и т.д. Большинство проектов представляют собой прикладные инструменты на базе Klaytn. В их числе были электронные кошельки и биржевые площадки, оптимизирующие функциональные возможности ВАрр. Судейская коллегия выбрала 15 победителей, демонстрирующих наибольший потенциал в предоставлении практичных, ценных сервисов в удобной блокчейн-среде.

В пятерку главных победителей Klaytn Horizon вошли:

Exnomy (Индия и Корея)

Exnomy - гибридная криптовалютная биржа, обеспечивающая возможность трейдинга широкого спектра криптовалют с использованием собственного токена Klaytn KLAY на базе гибкой и высококонкурентной структуры комиссионных сборов (gas fee). Площадка представляет собой сочетание безопасности и высокой скорости обработки транзакций.

Jetstream (Корея)

Jetstream - электронный кошелек-приложение к браузеру Chrome для переводов KLAY и KCT (Klaytn Compatible Tokens (токенов, совместимых с Klaytn), а также незаменяемых токенов (NFT) на базе Klaytn. Комиссионные платежи, оплачиваемые пользователями, могут делегированы сервисному провайдеру для обеспечения эффективного пользовательского взаимодействия.

Klay.exchange (Филиппины и Корея)

Klay.exchange - децентрализованный биржевой протокол, поддерживающий возможность переводов и конвертации KLAY и KCT. Сервис, основанный на интуитивно понятном алгоритме свопа, обеспечивает пользователям простоту и удобства взаимодействия с блокчейном.

KUSD Stablecoin (США и Россия)

KUSD - стейблкоин, ориентированный на эффективное устранение рисков арбитража и ценовой волатильности за счет "привязки" KLAY к американскому доллару. Решение предоставляет широкий набор инструментов, включая "Klaybook" для содействия внедрению смарт-контрактов и "Klayfee", обеспечивающий возможность делегирования комиссионных платежей для блокчейн-приложений на базе Klaytn.

Odin for Klaytn (Корея)

Odin for Klaytn - сервис аудита смарт-контрактов в режиме реального времени, позволяющий разработчикам с легкостью анализировать и пересматривать свои смарт-контракты во избежание рисков безопасности. Система также предоставляет неизменяемые отчеты аудита для подтверждения смарт-контрактов, не содержащих в себе рисков безопасности или ошибок кода.

Победители в категории 1 (пять команд, занявших первое место) получат по 100 000 долл. США каждый, а максимальная сумма вознаграждения, предусмотренная для каждого из пяти финалистов в категории 2 (второе место) и 3 (третье место) - 50 000 и 30 000 долл. США соответственно. Все призы будут выплачены в токенах KLAY.

Команды-победители также получат возможность продвижения своих продуктов на платформах "DApp.com" и "State of the DApps", являющихся партнерами Klaytn. Свыше десятка блокчейн-приложений на базе Klaytn уже зарегистрированы на DApp.com и State of Dapps. Регистрация приложений-победителей позволит дополнительно расширить и обогатить экосистему Klaytn.

"Мы рады приветствовать в нашей команде перспективные блокчейн-сервисы самых различных направлений, включая финансы, развлечения, стиль жизни и высокие технологии, - прокомментировал коммерческий директор платформы Чейз Чой (Chase Choi). - Klaytn предоставит командам-победителям полноценную поддержку в вопросах бизнеса и технических аспектах для успешного функционирования сервисов и нашего взаимного развития. Для содействия здоровому развитию блокчейн-экосистемы мы исключили возможность регистрации игровых продуктов".

Для получения дополнительной информации о 15 проектах-победителях посетите официальный веб-сайт Klaytn Horizon: www.klaytnhorizon.com .

О платформе Klaytn ( https://www.klaytn.com/ )

Klaytn - публичная международная блокчейн-платформа, за разработку которой отвечает Ground X - блокчейн-подразделение ведущей южнокорейской Интернет-компании Kakao. Ориентированная на предоставление сервисов блокчейн-платформа предоставляет своим пользователям интуитивно понятную и удобную среду для разработки программных продуктов. В ее основе лежат принципы надежности и стабильности с существенным развитием сервисов для массового внедрения. Платформа обеспечивает возможность оперативного создания масштабных приложений для решения реальных задач, позволяя конечным потребителям использовать все возможности своих сервисов даже при отсутствии какого-либо опыта в сфере блокчейна или криптовалют.

https://medium.com/klaytn

https://twitter.com/klaytn_official

https://www.facebook.com/klaytn.official/

https://www.linkedin.com/company/klaytn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1043435/BApp_Competition__Klaytn_Horizon__Winners_Announced.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Инес Чунь (Ines Chun), +82-10-7266-4556, ines.chun@groundx.xyz