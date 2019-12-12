Wildberries назвал ТОП-10 брендов из Татарстана

КАЗАНЬ, 12 декабря 2019 г. Компания Wildberries – крупнейший онлайн-ретейлер России – представила рейтинг самых популярных брендов Республики Татарстан.

Продукция из Республики пользуется высоким спросом у покупателей: за 9 месяцев 2019 года на Wildberries было продано 400 тыс. единиц товаров, что в 9 раз больше по сравнению с прошлым годом. Сегодня в интернет-магазине представлены 100 брендов из Татарстана, наиболее высокий спрос – в сегменте одежды и обуви.

ТОП-10 брендов из Татарстана по обороту*:

Pavlotti (Футболки, трикотаж) Runa (Колье, браслеты, броши) Eliz21 (Броши, заколки, бусы, резинки для волос) DIDILIYA (Верхняя одежда) Ramina (Платья, юбки) Ricoco (Женская одежда) АниСима (Платья, юбки) Daria Zuykova (Костюмы, платья) Veil (Национальная одежда) Матекс. (Сумки и рюкзаки)

Как отмечают в компании, помимо деловой и повседневной также растут продажи мусульманской и национальной одежды из Татарстана: платьев для намаза, хиджаб, тюрбан и буркини. За 9 месяцев 2019 года их оборот на Wildberries вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Один из наиболее часто задаваемых вопросов при наших встречах с малым бизнесом в рамках еженедельно проводимых в республике балансовых комиссий - это помощь в организации системы продаж их продукции. Часто слышим, что бизнес испытывает сложности с выходом на полки крупных торговых сетей. Работа с интернет - ритейлерами должна в корне изменить ситуацию. Мы видим успех ряда татарстанских компаний, которые уже наладили каналы онлайн продаж и в дальнейшем будем создавать условия для развития этого сервиса. А следующий наш шаг - содействие выходу малого бизнеса на зарубежные рынки с использованием накопленного опыта интернет-торговли", - рассказал Фарид Абдулганиев, министр экономики Республики Татарстан.

"Мы уверены в высоком потенциале нашего сотрудничества с производителями региона: число партнеров компании из Татарстана ежегодно увеличивается вдвое. Местные предприниматели производят уникальные товары высокого качества, которые пользуются спросом у наших покупателей во всех странах присутствия компании: традиционную и религиозную одежду, изделия народного промысла – бижутерию, ювелирные изделия, посуду. Благодаря активному развитию каналов интернет-торговли продукция национальных производителей может быть представлена не только в регионе, но и за его пределами", – прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

Для развития сотрудничества с локальными поставщиками и производителями компания откроет в Татарстане B2B - Центр экспертизы Wildberries, сочетающий логистические и образовательные функции. Кроме того, в первой половине 2020 года ожидается запуск первой очереди нового распределительного центра на территории ТОСЭР Зеленодольска. Реализация данных инициатив позволит поставщикам Татарстана сократить собственные расходы на логистику, расширить ассортимент и нарастить оборот в сегменте электронной торговли.

Wildberries

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает пять стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб., за 9 месяцев 2019 г. - на 84% до 140 млрд руб. В компании работают свыше 30 000 сотрудников. Ежедневно на Wildberries оформляется около 500 тысяч заказов. Собственная сеть пунктов выдачи заказов насчитывает 5,8 тыс. точек в пяти странах.

Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,2 млн товаров от 28 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое. Около 40% товаров произведены в России.

Третий год подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Исследовательская компания Infoline признала Wildberries "Самым быстрорастущим ритейлером России по итогам 2018 года". Компания занимает 4-е место в рейтинге Forbes "ТОП-20 самых дорогих компаний Рунет.