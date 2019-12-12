Wildberries назвал ТОП-10 брендов из Татарстана

КАЗАНЬ, 12 декабря 2019 г. Компания Wildberries – крупнейший онлайн-ретейлер России – представила рейтинг самых популярных брендов Республики Татарстан.
Продукция из Республики пользуется высоким спросом у покупателей: за 9 месяцев 2019 года на Wildberries было продано 400 тыс. единиц товаров, что в 9 раз больше по сравнению с прошлым годом. Сегодня в интернет-магазине представлены 100 брендов из Татарстана, наиболее высокий спрос – в сегменте одежды и обуви.
ТОП-10 брендов из Татарстана по обороту*:
- Pavlotti (Футболки, трикотаж)
- Runa (Колье, браслеты, броши)
- Eliz21 (Броши, заколки, бусы, резинки для волос)
- DIDILIYA (Верхняя одежда)
- Ramina (Платья, юбки)
- Ricoco (Женская одежда)
- АниСима (Платья, юбки)
- Daria Zuykova (Костюмы, платья)
- Veil (Национальная одежда)
- Матекс. (Сумки и рюкзаки)
Как отмечают в компании, помимо деловой и повседневной также растут продажи мусульманской и национальной одежды из Татарстана: платьев для намаза, хиджаб, тюрбан и буркини. За 9 месяцев 2019 года их оборот на Wildberries вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Один из наиболее часто задаваемых вопросов при наших встречах с малым бизнесом в рамках еженедельно проводимых в республике балансовых комиссий - это помощь в организации системы продаж их продукции. Часто слышим, что бизнес испытывает сложности с выходом на полки крупных торговых сетей. Работа с интернет - ритейлерами должна в корне изменить ситуацию. Мы видим успех ряда татарстанских компаний, которые уже наладили каналы онлайн продаж и в дальнейшем будем создавать условия для развития этого сервиса. А следующий наш шаг - содействие выходу малого бизнеса на зарубежные рынки с использованием накопленного опыта интернет-торговли", - рассказал Фарид Абдулганиев, министр экономики Республики Татарстан.
"Мы уверены в высоком потенциале нашего сотрудничества с производителями региона: число партнеров компании из Татарстана ежегодно увеличивается вдвое. Местные предприниматели производят уникальные товары высокого качества, которые пользуются спросом у наших покупателей во всех странах присутствия компании: традиционную и религиозную одежду, изделия народного промысла – бижутерию, ювелирные изделия, посуду. Благодаря активному развитию каналов интернет-торговли продукция национальных производителей может быть представлена не только в регионе, но и за его пределами", – прокомментировали в пресс-службе Wildberries.
Для развития сотрудничества с локальными поставщиками и производителями компания откроет в Татарстане B2B - Центр экспертизы Wildberries, сочетающий логистические и образовательные функции. Кроме того, в первой половине 2020 года ожидается запуск первой очереди нового распределительного центра на территории ТОСЭР Зеленодольска. Реализация данных инициатив позволит поставщикам Татарстана сократить собственные расходы на логистику, расширить ассортимент и нарастить оборот в сегменте электронной торговли.
Wildberries
Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает пять стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб., за 9 месяцев 2019 г. - на 84% до 140 млрд руб. В компании работают свыше 30 000 сотрудников. Ежедневно на Wildberries оформляется около 500 тысяч заказов. Собственная сеть пунктов выдачи заказов насчитывает 5,8 тыс. точек в пяти странах.
Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,2 млн товаров от 28 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое. Около 40% товаров произведены в России.
Третий год подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Исследовательская компания Infoline признала Wildberries "Самым быстрорастущим ритейлером России по итогам 2018 года". Компания занимает 4-е место в рейтинге Forbes "ТОП-20 самых дорогих компаний Рунет.