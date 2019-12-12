В Татарстан поставили заключительную партию площадок ГТО

Казань, 12 декабря. В Республику Татарстан поставлена заключительная партия площадок ГТО по нацпроекту "Спорт – норма жизни" в 2019 году.

Соответствующие комплекты предназначены для создания спортивных площадок для подготовки к всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" и направлены в муниципальные образования республики в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" в Республике Татарстан.

Последние в 2019 году полные комплекты для монтажа спортплощадок были переданы в Елабужский, Кукморский и Нижнекамский районы, в ближайшее время данные объекты будут установлены в муниципальных образованиях.

Спортивная площадка для комплекса "ГТО" представляет собой площадку размером 311 квадратных метров, состоящую из травмобезопасного резинового покрытия (11,5м х 27м) с установленным на него комплектом тренажеров, включающим в себя 30 наименований различных тренажеров: гимнастические скамьи, рукоходы, турники, баскетбольный щит с кольцом, 10 различных уличных тренажеров (включая степперы, эллиптические и велотренажеры), а также уличный антивандальный стол для настольного тенниса.

Всего в 2019 году запланированы поставка и монтаж 18 площадок с тренажерами для сдачи норм ГТО. На сегодняшний день с учетом заключительной партии в районы республики направлены все 18 комплектов оборудования. Их получили Арский, Балтасинский, Спасский, Актанышский, Мамадышский, Буинский, Сабинский, Заинский, Алексеевский, Аксубаевский, Дрожжановский, Тукаевский, Новошешминский, Муслюмовский, Кукморский, Черемшанский, Елабужский и Нижнекамский муниципальные районы. В ближайшее время в муниципалитетах окончательно завершится монтаж и установка последних в нынешнем году площадок.

До 2023 года площадки для комплекса "ГТО" появятся в каждом муниципальном районе республики.

Обеспечение муниципалитетов республики площадками для ГТО является важным шагом в повышении уровня обеспеченности населения объектами спорта и, как следствия, создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе.

Реализация данного проекта также оказывает влияние на такие показатели как:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни (до 67 лет);

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Напомним, федеральный проект "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" предусматривает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% в Российской Федерации доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Соответствующий указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", устанавливающий и утверждающий национальные проекты России, был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2018 года.