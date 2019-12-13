Новое соглашение – фундамент социального партнерства на отраслевом уровне

Москва, 13 декабря. 11 декабря на площадке Министерства энергетики Российской Федерации в присутствии министра Александра Новака состоялась торжественная церемония подписания Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2020-2022 годы.

Отраслевое соглашение соответствует логике Трудового кодекса Российской Федерации. Добавлено два новых раздела: гарантии и компенсации для лиц, работающих вахтовым методом, а также гарантии и компенсации для лиц предпенсионного возраста.

Основные изменения в соглашении связаны с вопросами оплаты труда: структуры заработной платы, в том числе видов компенсационных и стимулирующих выплат, применяемых работодателями, индексации заработной платы, а также размеров выплат для возмещения вреда, причиненного в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

В своем приветственном слове Александр Новак отметил: "Компании нефтегазового сектора и сейчас демонстрируют достойный уровень социальной ответственности, реализуют эффективную кадровую политику. Однако, безусловно, имеется потенциал для ее расширения. Главное в любом производстве – это люди, а эффективность их работы зависит от соблюдения их прав и социальных гарантий. Поэтому министерство всегда поддерживало и будет поддерживать любые инициативы в этом направлении".

Как отметил Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России: "Мы сделали максимум возможного для распространения Соглашения на как можно большее количество работодателей. Я уверен, что стороны в рамках отраслевого соглашения будут развивать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать обязательства и договоренности".

Павел Завальный, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, подчеркнул, что в ходе работы над Отраслевым соглашением была сформирована команда единомышленников из работодателей нефтегазовой отрасли: "Прежде всего я хотел бы отметить такие компании, как "Роснефть", "Газпром", "Сибур", "Транснефть" и другие, которые вели диалог с Нефтегазстройпрофсоюзом России. В результате мы сегодня подписали Отраслевое соглашение, которое позволяет надеяться, что в отраслевом социальном партнерстве исчезнут равнодушие, формализм, а трудовые коллективы, работники станут активным элементом развития компаний. Мы с вами находимся на одном из важнейших участков реализации государственной политики в социальном развитии общества, несем полную ответственность за налаживание социально-трудового сотрудничества в нефтегазовой отрасли страны, в настоящее время главной отрасли – станового хребта российской экономики. Это наша задача, и нам ее выполнять", – констатировал Павел Завальный.

Заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко отметила, что подавляющее большинство работодателей отрасли воспринимают соглашение и коллективные договоры не как формальные документы. "Ведь соглашение – это фундамент социального партнерства на отраслевом уровне, основа для коллективных договоров, инструмент, позволяющий цивилизованно решать социально-трудовые вопросы", – подчеркнула Анастасия Бондаренко.

После подписания Отраслевого соглашения министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вручил благодарственные письма министерства руководителям организаций – победителям конкурса "Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе" в 2019 году. Награды получили руководители ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "Газпром трансгаз Казань" и ООО "Газпром центрремонт".