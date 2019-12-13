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Уникальный фестиваль MDL Beast объединяет поколение прогрессивных саудовцев

Новый фестиваль обеспечивает всемирный доступ к саудовской сцене электронной танцевальной музыки и укрепляет ее позиции на мировом рынке развлечений 

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 13 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Фестиваль MDL Beast, являющийся первым выдающимся мероприятием такого рода в Саудовской Аравии, выводит саудовских звезд электронной танцевальной музыки (EDM) на мировую музыкальную арену. Этот фестиваль, который проводится на фоне широкомасштабных реформ в Королевстве, соберет вместе представителей нового поколения саудовцев, которые смогут впервые в истории открыто насладиться выступлениями отечественных артистов вместе с мировыми суперзвездами. 

«У нас в Саудовской Аравии есть множество артистов. Сейчас им жизненно необходима эта площадка, на которой они смогут показать миру, на что способны саудовцы. Вся страна переживает колоссальные изменения», — рассказывает саудовский диджей Cosmicat.

Проведение фестиваля MDL Beast стало возможным только благодаря реформам, осуществляемым в рамках национальной программы развития Саудовской Аравии до 2030 года (Vision 2030), включая разрешение на трансляцию концертов и спортивных состязаний в прямом эфире с приглашением иностранных гостей и туристов, а также либерализацию местного законодательства, касающегося правил ношения одежды и гражданских свобод. Разношерстная публика, насчитывающая около 200 тысяч посетителей фестиваля, получит возможность по достоинству оценить выступления талантливых отечественных исполнителей в атмосфере, способствующей здоровому проявлению их глубокой любви к электронной и танцевальной музыке. 

«Это знаковое событие для страны, открывающее новую эру для саудовской молодежи. Это умопомрачительный момент. MDL Beast станет грандиозным представлением в самом центре полуострова, которое способно лишь продемонстрировать наступающее благо», — заявили местные диджеи и продюсеры K.Led и Majid. 

MDL Beast — это музыкальное воплощение перемен в Саудовской Аравии, предоставляющих людям возможность наслаждаться современной музыкой в обстановке, обеспечивающей сохранение верности ее культурным традициям. Программа фестиваля разработана с учетом местных обычаев, но в то же время предполагает возможность выхода за строго очерченные рамки и реализацию новых свобод, позволяющих мужчинам и женщинам находиться рядом и открыто наслаждаться музыкальными произведениями в жанре EDM с саудовским колоритом. Он представляет собой показательное выступление саудовских продюсеров и талантливых исполнителей электронной музыки и дает новому поколению возможность проникнуться и насладиться плодами саудовской индустрии развлечений, которая завоевывает поддержку, позволяющую ей представить свои таланты всему миру. 

Примечания для редакций:

Для получения самой актуальной информации посетите страницу  https://mdlbeast.studiomediahouse.com/ и зарегистрируйтесь для оформления подписки 

Видеоматериалы предоставляются бесплатно и без ограничений, связанных с охраной авторских прав. Дополнительные видеоматериалы с фестиваля будут доступны с 19 декабря. Запросы на проведение интервью и аккредитацию для прессы направляйте по адресу: media@mdlbeast.com.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1043733/MDLBeast.mp4  

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1043748/MDLBeast_Webvideo.mp4  

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1043785/MDLBeast_Webvideo_Subtitled.mp4  

Видео —  https://mma.prnewswire.com/media/1043792/MDLBeast_Social_local_film.mp4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  для получения более подробной информации о фестивале и приобретения билетов посетите сайт www.MDLBeast.com

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