В Татарстане запустили портал информационно-конкурсной платформы "ПАНОРАМА"

Казань, 13 декабря. В Республике Татарстан введен в действие портал информационно-конкурсной платформы "ПАНОРАМА". Портал создан при поддержке Министерства образования и науки РТ и Республиканского центра внешкольной работы. Оператором "ПАНОРАМЫ" выступает Региональный модельный центр Республиканского центра внешкольной работы.

"ПАНОРАМА" – это единая информационно-конкурсная платформа олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мастер-классов постоянно обновляющихся мероприятий, проходящих в республике. Платформа является информационным ресурсом для детей, родителей, педагогов и организаторов конкурсов.

Навигация "ПАНОРАМЫ" построена таким образом, что жителю любой точки республики можно без труда найти информацию о проводимом мероприятии в своем учреждении, городе, районе и в республике.

Контент платформы "ПАНОРАМА" осуществляет полноценное всестороннее освещение реализации конкурсных мероприятий, включая онлайн-консультацию, подачу онлайн-заявки, прикрепление конкурсных материалов, своевременное получение итогов мероприятий, отслеживание карты успеха своих результатов.

В течение 2019/2020 учебного года на платформе "ПАНОРАМЫ" предполагается размещение более 400 различных мероприятий для обучающихся и педагогов.