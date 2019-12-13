Новикомбанк поздравил ОКБ Сухого с 80-летием

Москва, 13 декабря. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, поздравил руководство и коллектив опытно-конструкторского бюро Сухого с 80-летием. Один из ведущих отечественных разработчиков авиационной техники, ОКБ Сухого является многолетним надежным партнером Новикомбанка.

В своем поздравлении Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения "СоюзМаш России", отметила неоценимый вклад ОКБ в укрепление национальной безопасности государства. "За многие десятилетия самоотверженного труда коллектив ОКБ Сухого разработал более 150 проектов самолетов различного назначения, обеспечив России статус мировой авиационной державы", – подчеркнула Елена Георгиева.

За продолжительную историю ОКБ "Сухого" значительно преуспело в создании перспективных технологий в области самолетостроения. Общее число серийно выпущенных машин превысило 12 тыс. экземпляров. На самолетах "Сухого" установлено порядка 70 мировых рекордов, более 2,6 тыс. самолетов марки "Су" экспортировано в 42 страны мира.

В настоящее время ОКБ Сухого проводит комплексное техническое перевооружение, цель которого – переход на новый качественный уровень проектирования и испытаний авиационных техники за счет разработки прорывных технологий авиационных комплексов с конкурентным превосходством над зарубежными аналогами на 30-50%.

Руководитель Новикомбанка выразила уверенность, что благодаря профессионализму сотрудников, преданности своему делу руководителей предприятия, ОКБ Сухого успешно достигнет поставленных перед компанией амбициозных планов.

О компании

АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.