В Татарстане до конца года откроют 6 модернизированных кинозалов по нацпроекту "Культура"

Казань, 13 декабря. В последнюю неделю уходящего года в населенных пунктах Татарстана с численностью населения менее 50 тыс.человек откроются два последних, из шести запланированных модернизированных кинозала, в рамках нацпроекта "Культура".

27 декабря (15.00) состоится торжественное открытие современного кинозала в селе Новошешминск (Новошешминский районный дом культуры), и 28 декабря (15.00) - в Елабуге (кинотеатр "Иллюзион"). Четыре кинозала открылись на прошлой неделе в селе Осиново Зеленодольского района.

Новые цифровые кинозалы, оборудованные по последнему слову техники, появляются в небольших населенных пунктах Татарстане в рамках национального проекта "Культура" при финансовой поддержке Фонда кино. На их модернизацию было выделено по 5 миллионов рублей. На эти средства в кинозалах установили современное кинопроекционное и звуковое оборудование. Отныне там будут показывать фильмы в 2D и 3D форматах.

Так в Новошешминском районе республики цифрового кинозала до этого времени не было вообще. Его оборудовали на базе центрального дома культуры. По словам администрации района, жители с нетерпением ждут начала показов, раньше чтобы посмотреть новинки кинематографа им приходилось ездить в соседние города Альметьевск и Нижнекамск или ждать приезда передвижной киноустановки.

А в елабужском кинотеатре "Иллюзион" цифровое оборудование пришло на смену старой пленочной киноустановки и DVD - проигрывателя. Также здесь отремонтировали зал и установили новые кресла.

Обязательным условием для переоборудования кинозала в населенных пунктах численностью до 500 тыс.человек остается осуществление регулярного кинопоказа не менее 50 дней в квартал и демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал. Так, уже в день открытия модернизированных кинозалов зрители увидят продолжение популярной отечественной комедии прошлого года.

В 2019 году заявки на участие в конкурсе Фонда кино от Татарстана подали 5 районов: Мензелинский, Елабужский, Новошешминский, Лаишевский, Зеленодольский. Победителями отбора, получившими субсидию в размере 5 млн рублей на безвозвратной основе, стали три из них. В настоящее время в Татарстане при поддержке Фонда кино уже функционирует 26 цифровых кинозалов.

Напомним, федеральная программа по поддержке кинозалов действует с 2015 года. Основная ее цель – реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа населения Российской Федерации к произведениям киноискусства. С этого года работа, проводимая по модернизации кинозалов, была включена в национальный проект "Культура".

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского Указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект "Культура" включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Куратор нацпроекта — заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, руководитель — Министр культуры Владимир Мединский. В рамках национального проекта "Культура" к 2024 году, в частности, планируется модернизировать 1200 кинозалов по всей стране.