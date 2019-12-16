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GameChange Solar получила заказы на поставку систем Genius Tracker™ в Южную Америку

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 16 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сообщила о получении заказов на системы Genius Tracker™ совокупной мощностью 200 мВт от южноамериканских клиентов. Поставка первой систем состоялась в этом месяце. Команды опытных специалистов по техническому обслуживанию оборудования GameChange обеспечивают успешное и оперативное выполнение задач по созданию и вводу в эксплуатацию крупных электростанций коммунального уровня.

Директор по коммерческому развитию GameChange Solar Артуро Херреро (Arturo Herrero) прокомментировал: "Мы рады стать подрядчиками в рамках столь важных проектов на рынке Латинской Америке. Являясь мировым лидером по поставкам одноосевых трекеров высокого качества, мы планируем и дальше расширять свою деятельность на ведущих рынках мира. Вместе с этими проектами в 2019 году наша компания получила заказы на поставку оборудования совокупной мощностью свыше 3 гВт".

Контактная информация для представителей СМИ: Дерик Бота (Derick Botha) +1 (212) 388-5166 derick.botha@gamechangesolar.com

 

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