Xinhua Silk Road: в Чунцине представлен Индекс цен на пупочные апельсины Синьхуа-Фэнцзе

ЧУНЦИН (CHONGQING), Китай, 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ --В это воскресенье в уезде Фэнцзе городского округа Чунцин на юго-западе Китая состоялась презентация Индекса цен на пупочные апельсины Синьхуа-Фэнцзе (Xinhua-Fengjie Navel Orange Price Index).

Новый индекс был составлен Информационным центром Министерства сельского хозяйства и сельских отношений КНР совместно с Китайской службой экономической информации (China Economic Information Service) новостного агентства "Синьхуа" и Народным правительством уезда Фэнцзе.

Он отражает изменения в спросе и предложении пупочных апельсинов (сорта навель) в Фэнцзе, оценивает уровень развития сегмента выращивания фрукта, раскрывает каналы рыночной циркуляции и предоставляет "путеводную" информацию для планирования посадок, соблюдения нормативных требований и принятия деловых решений.

В последнее время Xinhua-Fengjie Navel Orange Price Index демонстрирует тенденцию к снижению. По причине избыточных запасов цитрусовых в уезде национальные оптовые цены на пупочные апельсины в прошлом месяце снизились на 8,67 процентов. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение индекса в краткосрочной перспективе.

По словам помощника президента CEIS Ву Сюэцзюня (Wu Xuejun), индекс станет своеобразным "флюгером" отраслевого развития, "барометром" рыночных цен и "рупором" для популяризации бренда.

"Индекс цен на пупочные апельсины посодействует стандартизации и цифровизации отраслевой цепочки выращивания, упаковки и транспортировки апельсинов навель", - прокомментировал заместитель директора Информационного центра Министерства сельского хозяйства и сельских отношений Цай Пин (Cai Ping).

Уезд Фэнцзе известен по всей стране как центр выращивания цитрусовых. В 2019 году площадь здешних плантаций апельсиновых деревьев составила 354 800 му (15 му = 1 га), а ежегодный объем урожая достиг 330 000 метрических тонн.

По словам официальных лиц, в последние годы руководство уезда Фэнцзе предпринимают активные меры для повышения качества своей сельскохозяйственной отрасли. Ценность бренда пупочных апельсинов Фэнцзе достигла 18,28 млрд юаней.

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