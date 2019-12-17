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Участники Европейского института корпоративной этики обсудят глобальные вопросы отрасли

МИННЕАПОЛИС (MINNEAPOLIS), 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Вопросы корпоративной этики и нормативно-правового соответствия оказывают влияние на репутацию, финансовые результаты и успех любой организации. Отслеживание новейших административных норм, стратегий и решений имеет критически важное значение для европейского комплаенс-сообщества.

В ходе 8-й ежегодной конференции Европейского института корпоративной этики и нормативно-правового соответствия (European Compliance & Ethics Institute (ECEI)), которая будет проходить 16-18 марта будущего года в Амстердаме, отраслевые специалисты из Европы и всех уголков земного шара обсудят актуальные проблемы, изучат передовой опыт и получат новые инструменты для оптимизации собственных комплаенс-программ.

"Многонациональные корпорации сталкиваются с серьезными и даже порой кажущимися непреодолимыми сложностями в вопросах внутреннего правового контроля и корпоративной этики, - отмечает генеральный директор SCCE & HCCA Джерри Зак (Gerry Zack). -   Наше ежегодное мероприятие предоставляет участникам отрасли возможность обменяться со специалистами по нормативно-правовому соответствию идеями и решениями в абсолютно уникальном европейском "ключе"".

В программу конференции ECEI входят более 30 сессий и групповых дискуссий, посвященных глобальным проблемам комплаенса, включая противодействие коррупции, внедрение мер контроля за соблюдением требований международной торговли, оценка зрелости культуры соблюдения правовых и этических норм, кризисное управление, внутренние расследования и соблюдение деловой этики в сфере здравоохранения.

Наиболее яркими моментами в программе мероприятия станут общие сессии:

  • The SFO: Current Priorities and Future Directions (SFO: текущие приоритеты и направления будущей деятельности), Мэттью Вагстафф (Matthew Wagstaff), руководитель отдела по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции Подразделения А британского Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах
  • From Crisis to an Electric Future – Inside the Cultural Transformation of One of the Largest Companies in the World (От кризиса к электрическому будущему -  внутренние процессы культурного преобразования одной из крупнейших компаний мира), д-р Курт Михельс (Kurt Michels), директор по вопросам нормативно-правового соответствия Volkswagen Group
  • Staying Positive in the Face of Obstacles (Сохраняя оптимизм перед лицом препятствий), Карина Холлеким (Karina Hollekim), профессионал по ньюскул-скиингу и бейсджампингу.

Чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия в конференции посетите веб-сайт www.corporatecompliance.org/2020ECEI.

Об организации SCCE

Общество корпоративной этики и нормативно-правового соответствия (Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)) является некоммерческой членской ассоциацией специалистов по внутреннему контролю и корпоративной этике. Начиная с 2004 года, члены SCCE разрабатывают передовые нормы деловой практики и стандарты нормативно-правового соответствия, ориентированные на содействие долгосрочному успеху организаций во всех регионах мира вне зависимости от представляемых ими отраслей промышленности и бизнеса. Членами общества с головным офисом в Миннеаполисе являются свыше 7 500 отраслевых профессионалом из более чем 100 стран мира.

SCCE ежегодно проводит более 40 образовательных мероприятий, а также еженедельные Интернет-конференции, выпуская профессиональные публикации и предоставляя учебные ресурсы, возможности для получения сертификатов, обмена опытом и карьерного роста.

Посетите веб-сайт SCCE www.corporatecompliance.org или обращайтесь по номеру 888 277 4977.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Валери Вигдаль (Valerie Vigdahl), valerie.vigdahl@corporatecompliance.org

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