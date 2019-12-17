ZTE представляет новый смартфон 5G Axon, совместимый с режимами SA/NSA

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня представила новейший флагманский смартфон ZTE Axon 10s Pro, совместимый с режимами 5G SA и NSA. Устройство поступит в продажу в Китае в первом квартале 2020 года. ZTE Axon 10s Pro на базе Android 10 оснащен новой флагманской мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G с самой передовой 5G-системой Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF.

ZTE Axon 10s Pro

Новейшая технология Wi-Fi 6 обеспечивает пользователям потрясающую скорость передачи данных на уровне 1,2 Гб/с (по данным лабораторных испытаний) с чрезвычайно малым временем задержки даже в оживленных публичных местах, где многочисленные устройства одновременно потребляют ограниченные сетевые ресурсы.

Кроме того, ZTE Axon 10s Pro поддерживает многочисленные сетевые соединения, позволяя пользователям подключать гаджет к двум беспроводным сетям с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, что гарантирует высокую стабильность и повышенную скорость работы устройства.

Уникальным преимуществом ZTE Axon 10s Pro является беспроблемный переход от сигнала Wi-Fi к сетям LTE или 5G, благодаря усилителю канала связи, обеспечивающему интеллектуальное реагирование на сложные сигналы посредством высокоскоростного алгоритма и "умного" восприятия. Смартфон способен оценивать качество текущей сети и автоматически переключаться на передачу данных по сетям LTE или 5G для повышения скорости и сокращения времени задержки.

В дополнение к новейшей мобильной платформе Snapdragon 865 гаджет также оснащен инновационным модулем памяти LPDDR5 RAM и хранилищем UFS3.0 ROM, гарантирующими повышенную эксплуатационную эффективность и высокую скорость чтения/записи.

"ZTE активно продвигает глобальное внедрение 5G-устройств в стремлении обеспечить потребителям доступ к всем возможностям сетей нового поколения. В ближайшем будущем мы планируем представить ряд многофункциональных терминальных устройств 5G для удовлетворения изменяющихся потребностей потребителей и клиентов в прикладных сценариях 5G, - прокомментировал старший вице-президент ZTE Corporation и глава подразделения мобильных устройств Сюй Фэн (Xu Feng). - В 2020 году наша компания выведет на мировой рынок свыше 15 терминалов 5G, включая около 10 смартфонов 5G. В дополнение к ZTE Axon 10s Pro уже в первом квартале 2020-го мы представим и другие гаджеты нового поколения по доступной цене от 3 000 юаней".

Прилагая все усилия к созданию технологических инноваций, компания ZTE располагает обширным потенциалом в сфере НИОКР и уже достигла заметного прогресса в повышении производительности своих устройств посредством интеграции оптимизированного программного и аппаратного обеспечения.

Кроме того, ZTE Axon 10s Pro оснащен модулем комплексной оптимизации системы Z-Booster 2.0, обеспечивающим интеллектуальное распределение системных ресурсов на базе ИИ-алгоритмов, что гарантирует повышенную производительность устройства в игровом сценарии и при одновременном выполнении различных задач. Z-Booster 2.0 состоит из трех функциональных модулей - App-Booster, System-Booster и Link-Booster, - позволяющих приложениям запускаться быстрее, функционировать эффективнее и поддерживать более стабильную и скоростную коммуникацию.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn