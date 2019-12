Бренд мобильной связи dtac представил новый продукт "dtac Happy Tourist SIM" для россиян

БАНГКОК (BANGKOK), 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Лидер отрасли туристических SIM-карт, компания Total Access Communication Public Co., Ltd. представила новый продукт "dtac Happy Tourist SIM", ориентированный на российских туристов в Таиланде. 8-дневный пакет SIM-карты предоставляет многочисленные преимущества "More & Beyond", включая 15 ГБ Интернета с максимальной скоростью передачи данных, неограниченное использование Messenger, LINE и WhatsApp и безлимитные звонки в национальной сети dtac. Новая SIM-карта также дает доступ к скидкам и специальным предложениям в торговых центрах, ресторанах, отелях и турагентствах на ряду с услугами колл-центра dtac 1678, сотрудники которого готовы прийти на помощь российским туристам на протяжении всего времени их пребывания в Таиланде.

Вице-президент и глава департамента предоплаченных продуктов dtac г-жа Суканни Лерцуквибул (Sukannee Lertsukwibul) прокомментировала: "Наша компания является новатором таиландского рынка туристических SIM-карт. Чтобы разработать наиболее оптимальный продукт, мы тщательно изучили привычки и предпочтения российских путешественников. Итоги нашего анализа показали, что россияне предпочитают заказывать туристические сервисы в режиме онлайн. Они склонны доверять отзывам других пользователей Интернета, демонстрируют высокие ожидания от клиентского обслуживания, а главным приоритетом для них является безопасность. Кроме того, наши гости из России используют мобильный телефон, в первую очередь, для звонков домой или своим соотечественникам. Высокое качество мобильной связи необходимо им, чтобы всегда оставаться на связи с родными и близкими во время поездки в Таиланд. С помощью "dtac Happy Tourist SIM" мы хотим предложить им туристический сервис в формате "More & Beyond" - с лучшим соотношением цены и качества, чем в любой другой сети. В дополнение к " Happy Network ", гарантирующей бесперебойный, высококачественный доступ к Интернету с ограничением трафика на уровне 15 Гб, наш продукт предоставляет клиентам обширные возможности " Happy Privileges " - скидки и специальные предложения от партнеров dtac, в число которых входят рестораны, магазины, развлекательные центры и турагентства. Наши абоненты могут также воспользоваться услугами " HappyServices " - сотрудники нашего колл-центра (1678) всегда готовы оказать российским гостям всю необходимую помощь и поддержку".

Дисконтная программа "Happy Privileges" предоставляет российским туристам доступ к скидкам и специальным предложениям от различных кафе и ресторанов, включая McDonald's, Swensen's и Café Amazon; сети минимаркетов FamilyMart; знаменитых достопримечательностей SEA LIFE Bangkok Ocean World и Madame Tussauds Bangkok; туристических сервисов Grab, Drive Mate, BTS Skytrain и платформы бронирования отелей Agoda; страховых агентств MUANG THAI INSURANCE и т.д.

Карты "dtac Happy Tourist SIM" с 8-дневным пакетом предоплаченных услуг, включая 15 Гб Интернета, можно приобрести в аэропортах Суваннапхум, Донмыанг, Пхукет и Самуи; во всех фирменных салонах dtac; у дилеров мобильной связи и минимаркетах по всей стране.

Больше информации о "dtac Happy Tourist SIM" см. на http://www.dtac.co.th/s/touristsim

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кантича Бунфокаев (Kanticha Bunphokaew), +66898943532, kanticha@bangkokpr.com